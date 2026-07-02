Uzman erbaş düzenlemesi meclisten geçti

Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle, Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okutulanların yükümlülük süreleri, subayların tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınması, orduevleri ve gazinoların statüsü ile ek ders ücreti uygulamasına ilişkin yeni hükümler getirildi.

TSK DÜZENLEMELERİ KANUNU TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da da değişikliğe gidildi.

HEKİM VE DİŞ HEKİMLERİNE YÜKÜMLÜLÜK DÜZENLEMESİ

Kanuna göre, Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okutularak subaylığa nasbedilenler, yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararıyla ilişiği kesilenler ile istifa edenler, kalan yükümlülük süresi boyunca diş hekimliği ya da hekimlik mesleklerini icra edemeyecek. Sürelere yönelik tüm hesaplamalar gün hesabı üzerinden yapılacak.

ORDUEVLERİ VE GAZİNOLAR ASKERİ MAHAL STATÜSÜNE ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda yapılan düzenleme ile orduevleri, askeri gazinolar ve kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri askeri bina olduğu için askeri mahal vasıf ve mahiyetine sahip olacak.

SUBAYLARIN TEKRAR GÖREVE ALINMASI SINIRLANDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar, kanunda yer alan istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamayacak.

EK DERS ÜCRETİ UZATILDI

Milli Savunma Bakanlığı ve bağlılarının bünyesinde yer alan eğitim ve öğretim kurumlarında görevlendirilen kişilere ödenen ek ders ücreti, 2029-2030 eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar uzatıldı. Uygulama, daha önce 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar geçerliydi.

HARCIRAH KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Harcırah Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, "Askeri birliklerde harekatta harcırah" hükmü kapsamında gündelik ödenenlerden denizaltı gemilerinde yurt içi limanlarda gemide konaklama imkanı sağlanamayan personel dışındakilere ayrıca konaklama gideri ödenmeyecek.

(AA)