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Üsküdar Belediyesi'nden Sinem Dedetaş açıklaması

Üsküdar Belediyesi, başkan Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Üsküdar Belediyesi'nden Sinem Dedetaş açıklaması

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Dedetaş ve beraberindekilerin emniyetteki işlemleri sürerken Üsküdar Belediyesi'nden operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN SİNEM DEDETAŞ AÇIKLAMASI

Açıklamada, 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 49,9 oy oranıyla Üsküdar Belediye Başkanlığına seçilen Sinem Dedetaş'ın şeffaf bir çalışma anlayışına sahip olduğu vurgulandı.

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcımız ve Özel Kalem Müdürümüzün gözaltına alınma sürecini yakından ve dikkatle takip ediyoruz." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereğince, soruşturma süreci tamamlanmadan yapılacak yanlış değerlendirme ve hükümlerin kamu vicdanını yanıltabileceğini hatırlatıyoruz. Yürütülen soruşturma ve süreç tamamlanmadan yapılacak yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş, göreve başladığı ilk günden bu yana şeffaf, katılımcı ve sosyal belediyeciliği esas alan, eşit hizmeti önceleyen yerel yönetim anlayışı ile Üsküdarlılara hizmet etmiştir.

Üsküdar Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam ediyor, Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarımızı bir an önce aramızda görmek istiyoruz."

Üsküdar Belediyesi'nden Sinem Dedetaş açıklaması - Resim : 2
Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklama (29 Temmuz 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üsküdar CHP Belediye Başkanı Operasyon
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