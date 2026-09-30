Tutuklanan YENİ Parti İl Başkanı istifa etti

Ankara merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ereğli’deki evinde gözaltına alındıktan sonra dün tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilen YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"SİYASİ BİR SAİKLE TUTULDUĞUMUN FARKINDAYIM"

Partisinin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na cezaevinden dilekçe gönderen Türktaş, sürece ilişkin yaptığı açıklamada “Bugün burada siyasi bir saikle tutulduğumun farkındayım. YENİ Partimizin kongre süreçlerinin doğru ve sağlıklı ilerleyebilmesi için görevimden istifa ediyorum. En kısa sürede gerçeklerin açığa çıkacağına inancım tamdır.” ifadelerini kullanarak, "Bir çiçeği koparabilirsiniz. Ancak baharın gelişini asla engelleyemeceksiniz.” dedi.

TUTUKLANMIŞTI

Geçen hafta Ankara merkezli olarak yürütülen bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Ereğli ilçesindeki konutunda gözaltına alınan Nejat Türktaş, sorgulanmak üzere Ankara’ya götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Türktaş, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konuldu.

“BİR ÇİÇEĞİ KOPARABİLİRSİNİZ AMA BAHARIN GELİŞİNİ ASLA ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ”

Tutuklama kararının ertesi günü parti yönetimine istifa dilekçesini ileten Nejat Türktaş, kendisine iftira atıldığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

“Yaşamış olduğum iftira sonucu Sincan Cezaevi’ne gönderildim. Bu iftiraların ve yanlış anlaşılmaların en kısa zamanda ortaya tüm açıklığıyla çıkacağına eminim. Ben ne YENİ Partimizi ne de Konya’mızı mahcup edecek hiçbir işin içinde olmadım. Bugün burada Konya İl Başkanı olmam sebebiyle siyasi bir saikle tutulduğumun farkındayım. YENİ Partimizin kongre süreçlerinin doğru ve sağlıklı ilerleyebilmesi için görevimden istifa ediyorum. En kısa sürede gerçeklerin açığa çıkacağına inancım tamdır. Bu süreç en kısa zamanda tamamlandığında dışarda mücadeleye devam etmek için bekliyor olacağım. Bir çiçeği koparabilirsiniz. Ancak baharın gelişini asla engelleyemeceksiniz.” (ANKA)