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CHP’den ihraç talebine Alanya Belediye Başkanından ilk cevap: Şeref madalyamı uçakla göndersinler

CHP’de YENİ Parti kongresine katıldıkları gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’ten ilk açıklama geldi. Özçelik, karara "Şeref madalyamı uçakla göndersinler, ben sabah takayım" dedi.

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CHP’den ihraç talebine Alanya Belediye Başkanından ilk cevap: Şeref madalyamı uçakla göndersinler
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CHP’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimlerden ilk açıklamalar geldi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik siyasi duruşunun net olduğunu vurgulayarak, "şeref madalyamı uçakla göndersinler, ben sabah takayım" ifadelerini kullandı.

Özçelik, YENİ Parti'ye katılma süreciyle ilgili haberi yeni duyduğunu, henüz bir değerlendirme yapmadığını ve zamanlama konusunu ayrıca ele alacaklarını söyledi. Ali Taş'ın haberine göre, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise konuya ilişkin açıklamayı yarın gerçekleştirilecek Belediye Meclisi toplantısından önce yapacaklarını bildirdi.

CHP’den ihraç talebine Alanya Belediye Başkanından ilk cevap: Şeref madalyamı uçakla göndersinler - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

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ALANYA VE KONYAALTI BAŞKANLARI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İhraç kararının belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde YENİ Parti kongresine katılması gerekçesiyle verildiği bildirildi. Bultan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı ayrıca Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i de disipline sevk ettiklerini de açıkladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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