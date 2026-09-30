Son Dakika | Butlan CHP'si İstanbul'da 3 belediye başkanının ihracını istedi
Son dakika haberi... CHP'de mutlak butlan yönetimi Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanlarını ihraç talebiyle disipline sevk etti.
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda bir kez daha partililerin ihracı gündeme geldi.
ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Toplantıda alınan karar doğrultusunda Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
İhraç kararının belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde YENİ Parti kongresine katılması gerekçesiyle verildiği öğrenildi.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi