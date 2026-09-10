Türkçe ve Kürtçe trafik tabelaları 10 yıllık çıktı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde kritik viraja girilmişken sosyal medyada Türkçe ve Kürtçe tabela tartışması başladı.

Diyarbakır'daki trafik tabelalarının Türkçe'nin yanında Kürtçe yazıların, süreç kapsamında yazıldığı iddia edildi.

10 YILLIK ÇIKTI

Tabelaların 10 yıldan beri asılı olduğu ortaya çıktı. Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe yazıların olduğu tabelalara ilişkin 2016'da yapılan haberler olduğu görüldü. 10 yıl önceki fotoğrafların aynısının da paylaşıldığı görüldü.

Tabelaların Türkçe ve Kürtçe olmasına gelen eleştirilere birçok sosyal medya kullanıcısı da İstanbul'da hem İngilizce hem Türkçe olan metrobüs ve benzeri toplu ulaşımlardaki yazıları hatırlattı.

VALİLİĞİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Sosyal medyadaki tartışmayı büyümesinin nedenlerinden biri de İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın paylaşımı oldu. Taş, karayollarında sadece Türkçe yazı yazılması gerektiğini savunarak Diyarbakır Valiliğini şu sözlerle göreve çağırdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî dili TÜRKÇEdir. Karayollarına ait tabelalarda TÜRKÇE dışında hiçbir dil kullanılamaz! Bu yapılan, Anayasa'ya aykırıdır ve fiilî olarak "Burası özerktir, yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile belirlenemez" şeklinde devlete meydan okumaktır. Diyarbakır Valisi bu fiilî duruma derhal müdahale etmeli ve devlet otoritesini sağlamalıdır!"