TRT Haber Kılıçdaroğlu'nu kesintisiz verince o bile isyan etti
Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, daha önce hiçbir muhalefet partisi etkinliğini canlı yayınlamayan TRT'nin, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma yayınını kesintisiz vermesine tepki gösterdi.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın birinci gününde basın mensuplarıyla bayramlaştı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma etkinliğini takip eden yayın kuruluşları ise dikkatlerden kaçmadı.
Özellikle CHP'nin Mart 2025'ten bu yana düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri dahil hiçbir muhalefet partisinin etkinliğini canlı yayınlamayan TRT Haber'in, Kılıçdaroğlu'nun bayram yayınını kesintisiz vermesi tepki çekti.
"TRT HABER MUHALEFETİ HATIRLADI"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Suat Kılıç, devlet kanalının Kılıçdaroğlu yayınını sosyal medya hesabından paylaşarak, "TRT Haber Türkiye’de muhalefet partileri de olduğunu hatırladı!" şeklinde tepki gösterdi.
Aynı TRT Haber, 2023 Genel Seçimleri'nde cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun hiçbir mitingini de canlı yayınlamaması sebebiyle tepkilerin odağı olmuştu.