Tarih verildi: Çankaya Belediye Meclisi 22 Temmuz'da sandığa gidecek

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Tutuklu CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine başkanvekilini belirlemek için belediye meclisi, 22 Temmuz'da toplanacak.

ÇANKAYA BELEDİYE MECLİSİ 22 TEMMUZ'DA SANDIĞA GİDECEK

Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine belediye başkanvekili seçilecek.

Güner'in yerine görev yapacak belediye başkanvekili, Çankaya Belediye Meclisinin 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştireceği seçimle belirlenecek.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklanmıştı. (ANKA)