Suriyeli işçilerin çalışmasında yeni dönem! İşte yeni düzenlemenin detayları

Geçici koruma altındaki Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirilmesi, iş dünyasında ve hukuk çevrelerinde yankı uyandırdı. Düzenlemeyle birlikte belirli şartları taşıyan Suriyeliler, klasik çalışma izni sürecine tabi olmadan yasal olarak çalışabilecek. Yasal çalışma hakkı olmayan Suriyelilerin, asgari ücretten çok az bir ücretle çalıştığı birçok emek örgütü tarafından raporlaştırılmıştı. Bu düzenleme ile birlikte Suriyelilerin artık asgari ücretle çalışabileceği öğrenildi. Verilen yasal hak ile Suriyelilerin çalıştığı iş yerlerinde ilgili kurum, "Yabancı çalıştırmak isteyen iş yerlerinde en az 5 Türk vatandaşı bulundurma" zorunluluğunda olmayacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemizde tüm yabancılar gibi Suriyelilerin de kayıtlı istihdamını önemsiyoruz. Bu anlamda, Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik" dedi.

DETAYLARI AÇIKLADI

Yeni düzenlemenin özellikle işçi bulmakta zorlanan sektörler için kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Avukat Abdullah Resul Demir, uygulamanın işverenler üzerindeki bazı yükleri azaltacağını söyledi.

Yenişafak'a konuşan Demir, “Yabancı çalıştırmak isteyen iş yerlerinde en az 5 Türk vatandaşı bulundurma zorunluluğunun ortadan kalkması ve çalışma harcı yükünün hafiflemesi işverenlere büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Düzenleme sayesinde geçici koruma altındaki kişiler sigorta primleri ödenerek resmi olarak istihdam edilecek. Böylece hem işçilerin sosyal hakları güvenceye kavuşacak hem de ülkemiz maddi gelir elde edecektir. Mevzuat, Türk vatandaşı bulmakta zorluk çekilen inşaat gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren küçük esnafın ve büyük şirketlerin ihtiyaç duyduğu iş gücüne çok daha hızlı ulaşmasına yardımcı olmaktadır. ” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET VURGUSU

Türkiye’de medya sektöründe çalışan ve sonradan Türk vatandaşlığı alan Suriye asıllı Abdullah Süleymanoğlu ise yeni sistemle birlikte muafiyet belgesinin daha hızlı alınabildiğini söyledi. Süleymanoğlu, düzenlemenin ücretler açısından da önemli olduğunu belirtti.

Süleymanoğlu, “Yeni sistemle birlikte çalışma izni muafiyeti Göç İdaresi üzerinden birkaç dakika içerisinde veya aynı günde, hiçbir harç maliyeti ödenmeden ve Çalışma Bakanlığı prosedürlerine takılmadan çok kolay bir şekilde alınabilmektedir. Geçmişte kaçak çalışmadan kaynaklanan asgari ücretin altındaki düşük ücret adaletsizliği bu düzenlemeyle son bulmakta ve muafiyet alan kişilerin en düşük maaşı yasal olarak asgari ücret seviyesine çekilmektedir. Muafiyet belgesine sahip çalışanlar, tıpkı Türk vatandaşları gibi aynı gün içinde bir iş yerinden ayrılıp diğerinde sigorta giriş-çıkışı yaptırarak çok pratik bir şekilde iş değiştire-bilmektedir” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET ALTINA ÇALIŞTIRILIYORLARDI!

Emek örgütleri ve çalışma hayatına ilişkin raporlar, Türkiye’de Suriyeli işçilerin uzun süredir kayıt dışı, düşük ücretli ve güvencesiz koşullarda çalıştırıldığını ortaya koyuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Türk iş gücü piyasasına ilişkin raporunda, Suriyeli çalışanların ortalama kazancının asgari ücretin altında kaldığı ve saatlik ücret hesabında her 4 Suriyeli işçiden 3’ünün asgari ücretin altında gelir elde ettiği belirtildi. Emek alanındaki değerlendirmelerde de özellikle tekstil, inşaat ve tarım gibi sektörlerde Suriyeli işçilerin sigortasız, uzun saatler boyunca ve düşük ücretlerle çalıştırıldığı vurgulanmıştı.