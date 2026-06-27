Bakanlıktan açıklama: 2024 Aralık itibariyle dönen göçmen sayısı 700 bini geçti

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı ve gönüllü geri dönüşlere ilişkin kamuoyunda yer alan farklı rakamlar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin paylaştığı verilerin 2016 yılından bu yana gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını kapsadığı, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın açıkladığı rakamın ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gerçekleşen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri ifade ettiği belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığı, güncel verilere göre Türkiye'de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 255 bin 31 olduğunu açıkladı.

Kurumun paylaştığı verilere göre, 2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin toplam sayısı 1 milyon 440 bin 123 olarak kaydedildi. 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde Suriye'ye dönenlerin sayısı ise 700 bin 120 oldu.