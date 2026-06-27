Bakanlıktan açıklama: 2024 Aralık itibariyle dönen göçmen sayısı 700 bini geçti
Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyelilerin dönüş sayılarındaki oluşan bilgi karmaşasına açıklık getirdi. Kurum, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 2 milyon 255 bin 31 olduğunu, 2016'dan bu yana dönenlerin 1,44 milyon olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı ve gönüllü geri dönüşlere ilişkin kamuoyunda yer alan farklı rakamlar üzerine yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin paylaştığı verilerin 2016 yılından bu yana gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını kapsadığı, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın açıkladığı rakamın ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gerçekleşen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri ifade ettiği belirtildi.
Göç İdaresi Başkanlığı, güncel verilere göre Türkiye'de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 255 bin 31 olduğunu açıkladı.
Kurumun paylaştığı verilere göre, 2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin toplam sayısı 1 milyon 440 bin 123 olarak kaydedildi. 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde Suriye'ye dönenlerin sayısı ise 700 bin 120 oldu.
"İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin açıkladığı rakam, 2016 yılından bugüne kadar gönüllü olarak Suriye’ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını ifade etmektedir. Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Sayın Nuh Yılmaz’ın paylaştığı sayı ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönüş yapanlara ilişkindir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ülkemizde bulunan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin verileri haftalık olarak resmi internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam etmektedir.
Güncel kayıtlara göre; ülkemizde geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 255 bin 31’dir. 2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısı 1 milyon 440 bin 123, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönenlerin sayısı ise 700 bin 120’dir. Kamuoyunun, resmi verilerle örtüşmeyen ve kurumlarımızı hedef alan bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur. Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçleri, devlet ciddiyeti ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmektedir. Bu dönüşler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gözetiminde gerçekleştirilmektedir"