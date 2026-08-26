Süreçte kritik aşama: Öcalan'ın hangi komisyonda olacağı belli oldu

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın, İmralı süreci kapsamında oluşturulacak Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda yer alacağı öğrenildi.

SÜREÇTE 4 ALT KOMİSYON OLUŞTURULACAK

İmralı süreci kapsamında çıkarılan 'çerçeve yasa'nın ardından Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de bir araya gelmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve MGK Genel Sekreteri Okay Memiş'in yer aldığı kurulda; Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu’nun oluşturulmasına karar verildi.

Abdullah Öcalan

ÖCALAN'IN HANGİ KOMİSYONDA YER ALACAĞI BELLİ OLDU

Mezopotamya Ajansı'nın DEM Partili kaynaklara dayandırdığı habere göre, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan da yer alacak.

Öcalan'ın da yer alacağı kurulun, silahsızlanma sürecinde örgütle iletişim içinde olması bekleniyor.

KENDİSİNE BAĞLI ALT KURUL OLUŞTURULACAK

Ayrıca Öcalan'a bağlı çalışacak bir ekipten oluşan bir alt kurulun kurulmasının planlandığı belirtildi.

Söz konusu alt kurulun Federe Kürdistan Bölgesi, Avrupa ve Türkiye’de aktif faaliyet yürütecek bir ekipten teşekkül edeceği ifade edildi.