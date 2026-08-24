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Halk TV Türkiye Son Dakika | Süreç takip kurulu ilk kez toplandı: Alt komisyon oluşturma kararı

Son Dakika | Süreç takip kurulu ilk kez toplandı: Alt komisyon oluşturma kararı

Son dakika haberi... "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda birden fazla alt komisyon oluşturulmasına karar verildi.

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Son Dakika | Süreç takip kurulu ilk kez toplandı: Alt komisyon oluşturma kararı
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"Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç kapsamında çıkarılan çerçeve yasanın ardından oluşturulan Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, süreç kapsamında alt komisyonlar oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.

SÜREÇ TAKİP KURULU İLK KEZ TOPLANDI

Ekim 2024'te başlayan İmralı sürecine ilişkin PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla ilgili çıkarılan çerçeve yasa sonrası gelişmeleri takip etmekle görevli Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı.

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Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını düzenledi. (24 Ağustos 2026)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği kurulda; Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş yer aldı.

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4 ALT KOMİSYON KURULMASINA KARAR VERİLDİ

Beştepe'de düzenlenen ilk toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında; Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonunun oluşturulmasına karar verildiği ifade edildi.

Son Dakika | Süreç takip kurulu ilk kez toplandı: Alt komisyon oluşturma kararı - Resim : 3

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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