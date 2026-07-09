Sosyalist Enternasyonal'den 'İmamoğlu' tepkisi: Adli yargılanma hakkının ihlalini şiddetle kınıyoruz

Sosyalist Enternasyonal, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Uluslararası sosyalist ve sosyal demokrat partilerin çatı örgütü, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, İmamoğlu davasına dair değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

TAM DAYANIŞMA MESAJI

Açıklamada, Türkiye'de rekor sayıda belediye başkanının tutuklanması, görevden alınması ve yerlerine kayyum atanmasının ardından İmamoğlu'nun yasal haklarının bir kez daha ihlal edildiği vurgulandı. Sosyalist Enternasyonal, "Ekrem İmamoğlu’ya tam dayanışmamızı ifade ediyoruz" diyerek İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ

Açıklamada, NATO Zirvesi sırasında gerçekleşen duruşmaya dikkat çekilerek, İmamoğlu'ndan toplam 2.352 yıl hapis cezası talep edilen 142 ayrı suçlamaya altı ila yedi saat içinde cevap vermesinin istendiği belirtildi. Ayrıca, İmamoğlu'nun kendi duruşmasında hazır bulunma hakkının ihlal edildiği, savcılığın tek bir delil sunmazken savunma tarafının katı zaman sınırlamalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

HUKUK SAVAŞI VURGUSU

İmamoğlu'nun partisinin, tutuklu kaldığı aylar boyunca baskı altında olduğu ve parti liderlerinin mahkemeler aracılığıyla hedef alındığı hatırlatılan açıklamada, bu durum "açıkça bir 'hukuk savaşı' vakası" olarak nitelendirildi. Sosyalist Enternasyonal, demokrasinin sadece kağıt üzerinde var olamayacağını ve adaletin bağımsız ile tarafsız hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORTÖRÜNE ATIF

Açıklamada ayrıca, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un da belirttiği gibi, İmamoğlu'nun savunma ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği şiddetle kınandı.

SOSYALİST ENTERNASYONAL'İN AÇIKLAMASI

Açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

"Türkiye’de rekor sayıda belediye başkanının tutuklanması, görevden alınması veya yerlerine başkalarının atanmasının ardından, dün tüm dünyanın gözü önünde Ekrem İmamoğlu’nun yasal hakları bir kez daha ihlal edildi. Tuhaf bir tesadüf eseri Ankara’daki NATO Zirvesi sırasında başlayan duruşmada, İmamoğlu’ndan altı ila yedi saat içinde, toplam 2.352 yıl hapis cezası talep edilen 142 ayrı suçlamaya cevap vermesi istendi. Ayrıca, İmamoğlu’nun kendi duruşmasında hazır bulunma hakkı ihlal edilerek, baş sanığın ifadesini dinlemesi engellendi. İlginçtir ki, savcılık tek bir delil bile sunmazken, savunma tarafı ise katı zaman sınırlamalarıyla karşı karşıya kaldı. İmamoğlu’nun partisinin, onun tutuklu kaldığı aylar boyunca basıldığı ve parti liderlerinin mahkemeler aracılığıyla hedef alındığı göz önüne alındığında, bu açıkça bir 'hukuk savaşı' vakasıdır. Bu durum, demokrasinin sadece kağıt üzerinde var olamayacağının ve adaletin bağımsız ve tarafsız bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin bir örneğidir. Sosyalist Enternasyonal olarak Ekrem İmamoğlu’ya tam dayanışmamızı ifade ediyor ve AB Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor’un da belirttiği gibi, Ekrem İmamoğlu’nun savunma ve adil yargılanma hakkının ihlalini şiddetle kınıyoruz."