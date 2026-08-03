Son Dakika | YENİ Parti'ye bağış yağmurunda son durum açıklandı: 5 günde 240 milyon lirayı geçti

Özgür Özel'in CHP'den ayrılan 90 milletvekili ile birlikte kurduğu YENİ Parti'nin bağış kampanyasında 5 günlük bilanço açıklandı.

YENİ Partili Özgür Ceylan, şu ana kadar toplam 240 milyon 340 bin 252 liralık bağış toplandığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Kampanya boyunca toplanan miktarı açıklamayı sürdüreceklerini vurgulayan YENİ PARTİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 5’inci gününde 113.678 vatandaşımız tarafından 240.305.252 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşüne destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri açıklamaya devam edeceğiz. Yol cümleden uludur. Yolumuz halkın yoludur! Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."

YENİ PARTİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın X paylaşımı (3 Ağustos 2026)

"HENÜZ HİÇBİR HARCAMA DAHA DA YAPMADIK"

Ayrıca YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, bugün düzenlenen MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Biz son derece şeffaf bir şekilde harcamalarımızı da sizlerle paylaşacağız." derken "Henüz hiçbir harcama daha da yapmadık." ifadelerini kullanmıştı.