YENİ Parti için çok konuşulacak analizi kaleme aldılar! İktidarı işaret edip 'planları geri tepebilir' dediler

İngiltere merkezli The Economist, Türkiye'deki siyasi dengelerin son haftalarda köklü biçimde değiştiğini belirttiği kapsamlı analizinde, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak kurduğu YENİ Parti'nin (YP) muhalefetin ağırlık merkezi haline geldiğini yazdı. Dergi, yaşanan ayrılığın yalnızca yeni bir parti doğurmadığını, aynı zamanda CHP'nin siyasi etkisini büyük ölçüde zayıflattığını değerlendirdi.

DİKKAT ÇEKEN ANKET SONUÇLARI

Analizde, Özgür Özel'in 24 Temmuz'da resmen kurduğu Yeni Parti'ye CHP'den 91 milletvekilinin katıldığı, böylece partinin TBMM'de AKP'nin ardından ikinci büyük grup konumuna yükseldiği aktarıldı. Bu gelişmenin Türkiye'de muhalefetin temsil yapısını tamamen değiştirdiği ifade edildi.

Derginin dikkat çektiği kamuoyu araştırmalarında ise YENİ Parti'nin oy oranının yüzde 30'un üzerine çıktığı, bazı anketlerde AKP'nin önünde yer aldığı belirtildi. Analize göre Özgür Özel, CHP seçmeninin önemli bölümünü de beraberinde taşıyarak yeni oluşumu kısa sürede ana muhalefet adresine dönüştürdü.

CHP'DEKİ DEĞİŞİM DENGELERİ ALTÜST ETTİ

The Economist, mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel'in yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı'na gelmesinin parti içinde büyük kırılmaya yol açtığını yazdı. Özel döneminde CHP'nin özellikle 2024 yerel seçimlerinde tarihinin en başarılı sonuçlarından birini elde ettiğini hatırlatan dergi, yönetim değişikliğinin ardından partinin hızla güç kaybettiğini değerlendirdi.

Analizde, CHP'nin anketlerde tek haneli oy oranlarına gerilediği belirtilirken, 25 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir etkinlikte figüran kullanılmasının da partinin içinde bulunduğu tabloyu yansıtan sembolik bir örnek olarak gösterildi.

The Economist ayrıca, temyiz sürecinin Kılıçdaroğlu lehine kesinleşmesi halinde CHP'den YENİ Parti'ye yeni milletvekili ve yönetici geçişlerinin yaşanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ RAKİP ORTAYA ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Dergi, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kendisine uygun bir rakip istediği" yönündeki değerlendirmelerini hatırlatarak, son gelişmelerin ardından "Dileği gerçek olmuş olabilir" yorumunu yaptı.

Bununla birlikte analiz, ortaya çıkan tablonun Erdoğan açısından beklenmedik sonuçlar da doğurabileceğine dikkat çekti. YENİ Parti'nin yalnızca geleneksel CHP tabanını değil; merkez sağ seçmen, milliyetçiler ve Kürt seçmenlerden de destek alma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Böyle bir genişleme gerçekleşirse partinin 2028 seçimlerinde iktidara ciddi şekilde meydan okuyabileceği ifade edildi.

"BASKILAR SÜRECEK" UYARISI

The Economist, YENİ Parti'nin yükselişine rağmen önünde ciddi engeller bulunduğunu da vurguladı. Analizde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olduğu, çok sayıda CHP'li belediye başkanı ile yerel yöneticinin de yargı süreçleriyle karşı karşıya bulunduğu hatırlatıldı. Bu nedenle Yeni Parti'nin de benzer baskılarla karşılaşmasının kuvvetle muhtemel olduğu ifade edildi.

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Berk Esen'in görüşlerine de yer veren dergi, muhalefet açısından temel meselenin artık seçim kazanmak değil, siyasi varlığını korumak olduğunu aktardı. Esen, muhalefetin önümüzdeki 6 ila 12 aylık süreci atlatabilmesi halinde Özgür Özel ve ekibinin iktidara karşı çok daha güçlü bir mücadele yürütebileceğini söyledi.

"SADECE AYRILIK DEĞİL, YENİ BİR SİYASİ KİMLİK"

The Economist, YENİ Parti'nin kendisini yalnızca CHP'den kopan bir hareket olarak değil, sosyal demokrasi, Avrupa Birliği üyeliği, çoğulculuk, kadın hakları ve demokratik reformları öne çıkaran yeni bir siyasi proje olarak konumlandırmaya çalıştığını yazdı. Dergiye göre partinin uzun vadeli başarısı, "CHP'nin devamı" olarak değil, kendi kimliğini oluşturabilmesine bağlı olacak. Ayrıca yeni partinin CHP'nin kurumsal yapısı ve mali kaynaklarına sahip olmamasının önemli bir dezavantaj olduğu da analizde özellikle vurgulandı.