Son Dakika | YENİ Parti'den 'İBB el değiştirir mi?' sorusuna yanıt

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Emre’ye, Cumhur İttifakı ile YENİ Parti arasındaki sandalye farkının kapanması sonucunda İBB yönetiminin el değiştirmesine yönelik bir kaygı taşıyıp taşımadığı soruldu.

"TÜRKİYE ADINA ENDİŞE DUYMALIYIZ"

Yaşananların kişisel bir kaygı olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Emre, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi bu bir endişe, kişisel bir endişe anlamında bir şey söylemem burada. Türkiye adına endişe duymalıyız. Yani Türkiye'de siyasetin ahlaken nasıl çürütüldüğünü... Yani bana gel istediğini yap, her türlü suçtan muaf ol; bana gelmezsen her türlü yargı baskısıyla ve idari baskıyla üzerine gelirim. Bunu irade olarak geçmezsen açığını bulur tehdit ederim, çocuğunla ilgili bir şey bulurum, ekonomik vaatlerde bulunurum. Bütün bunlar bakın herkesin gözü önünde oluyor.”

ÜSKÜDAR'DA YAŞANANLARI HATIRLATTI

Üsküdar Belediyesi üzerinden yaşanan tartışmalara da değinen Emre, belediye yönetimlerinin seçmenin iradesiyle belirlendiğini söyledi:

“Üsküdar'da yaşanan olay... Yani orada gerek İl Başkanımız gerek bizler, Genel Başkanımız anlattık. Yani dışarı taşınan konuşmalar, teklifler hakikaten insanın midesini bulandırır tarzda. Normalde çoğunluk neye göre oluşur? İradeye göre oluşur, milletin iradesine göre oluşur. Millet Üsküdar'ı da İstanbul'u da yönetme iradesini kime verdi? Sinem Dedetaş'a verdi, Ekrem İmamoğlu'na verdi, Meclis çoğunluğunu bize verdi. Sen şimdi oradan Meclis çoğunluğundan sürekli operasyon, gözaltı, operasyon, gözaltı sayıyı düşür; sonra bir bahane bul, seçim yap.”

"DARBECİ" TEPKİSİ

Ekrem İmamoğlu’nun hâlen İBB Başkanı olduğunu vurgulayan Emre, belediye yönetiminin bu yolla değiştirilmek istenmesinin sonuçsuz kalacağını savundu:

“Seçim nasıl yapabilirsin? Sayın İmamoğlu şu anda halen Büyükşehir Belediye Başkanı. İşte böyle eften püften davalardan biriyle kesinleştirip o bahaneyle seçim yap, Büyükşehir'i ele geçirmeye çalış. Yani milli irade hırsızlığı yapıp da tarihimizde uzun vadeli kazanan hiç olmamıştır, hiç kimse olmamıştır. Yapılan ahlaksızlıkla anılır hale gelmiştir. Darbeciler de öyledir, onun dışındaki bugün hala konuşulan birçok hadise öyledir.”

"..HİÇBİR BELEDİYEMİZE OPERASYON YAPILMAZDI"

Emre, belediyelere yönelik operasyonların seçmen iradesini ve siyaset kurumunu hedef aldığını ileri sürdü:

“O nedenle bu bir kişisel kaygı değil. Ben bu gerek butlan meselesine öyle bakıyorum gerek yani Yeni Parti olarak öyle bakıyoruz, gerek bu yaşadığımız operasyonlar... Bütün bunların kök nedenini herkesin kavraması lazım. Bu, siyaset kurumuna yapılan topyekûn bir saldırıdır. Biz son seçimde 413 belediye değil de 113 belediye alsaydık, hiçbir belediyemize bir tane operasyon olmazdı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci kez ve 26 ilçeyle birlikte alınmamış olsaydı, İstanbul'da bu operasyonları görmezdiniz.”

"SALDIRILARIN TEMELİ İKTİDAR DEĞİŞİMİ"

İktidarın seçim yoluyla değişeceğinin görülmesinin ardından operasyonların başladığını savunan Emre, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yani iktidar kendi yüzde 90-95'lik bir alanda merkezi iktidarla birlikte elinde bulundursaydı, oranın rantını istediği gibi kullansaydı, o geri kalan %5-10'luk kesimle de emin olun müfettiş bile belki gitmezdi. Tüm bunlar şu gerçeğin görülmesiyle başladı: Bu ülkedeki iktidar halkın oyuyla değişecek, değişime doğru gidiyordu. Saldırıların temeli bu. O nedenle bütün bunlardan herkesin kaygı duyması lazım.”