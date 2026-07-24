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Halk TV Siyaset Son Dakika | YENİ Parti resmen ana muhalefet: Meclis'e eklendi

Son Dakika | YENİ Parti resmen ana muhalefet: Meclis'e eklendi

Son dakika haberi... Özgür Özel'in 91 milletvekili ile birlikte kurduğu YENİ Parti TBMM resmi sitesine eklendi.

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Son Dakika | YENİ Parti resmen ana muhalefet: Meclis'e eklendi
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Özgür Özel'in CHP'den ayrılan milletvekilleri ile birlikte kurduğu Yeni Parti, TBMM'nin resmî sitesine eklendi.

TBMM'nin sitesinde Yeni Parti'nin, sandalye dağılımında ikinci sırada yer alarak ana muhalefet statüsünü elde ettiği görüldü.

Son Dakika | YENİ Parti resmen ana muhalefet: Meclis'e eklendi - Resim : 1

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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