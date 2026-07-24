Son Dakika | YENİ Parti resmen ana muhalefet: Meclis'e eklendi
Son dakika haberi... Özgür Özel'in 91 milletvekili ile birlikte kurduğu YENİ Parti TBMM resmi sitesine eklendi.
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Özgür Özel'in CHP'den ayrılan milletvekilleri ile birlikte kurduğu Yeni Parti, TBMM'nin resmî sitesine eklendi.
TBMM'nin sitesinde Yeni Parti'nin, sandalye dağılımında ikinci sırada yer alarak ana muhalefet statüsünü elde ettiği görüldü.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi