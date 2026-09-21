Son Dakika | Usulsüz gayrimenkul satışı ile 1070 yabancı Türk vatandaşı olmuş! 30 şirkete kayyum atandı

İstanbul’da muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. Bin 70 kişinin vatandaşlığının iptali için süreç başlatıldı. 30 şirkete kayyum atandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında üç inşaat şirketi üzerinden gerçekleştirilen satışların incelendiğini açıkladı.

Gürlek, operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'ın liderliğinde; vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

İlk dalgada 687 kişinin vatandaşlığı mercek altına alındı

Soruşturmanın ilk aşamasında 'Babacan İnşaat' bağlantılı işlemler incelendi. Gürlek, bu süreçte düşük bedelli taşınmazların gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarıyla yüksek bedelli gösterildiğini belirtti:

"İlk dalgada "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemler mercek altına alınmış; düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı."

274 SATIŞ MUVAZAALI

İkinci dalgada 'Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat' üzerinden 734 yabancıya yapılan gayrimenkul satışları incelendi. Bunlardan 274’ünün muvazaalı olduğu tespit edildi.

Gürlek, incelemelerin sonucunu şöyle açıkladı:

"Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır."

30 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 72’si gözaltına alındı. Adreslerde ve şirketlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında 2 bin 11 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, iki yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir kararı uygulandı. Ayrıca 30 şirkete el konularak kayyum atandı.

"Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır."

Gürlek, soruşturmada görev alan savcılık ve emniyet personelini tebrik ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır."