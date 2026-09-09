Son Dakika | Üsküdar'daki operasyon İBB için de tekrarlanırsa ne yapılacak? YENİ Parti yanıt verdi

Üsküdar’da gözaltı, tutuklama ve belediye meclis üyesi transferleriyle başkanvekilliğinin AKP’ye geçtiğini söyleyen YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, aynı senaryonun İBB için de hazırlandığını öne sürdü. Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalara dikkat çeken Günaydın, olası bir operasyona karşı izleyecekleri yolu “Önlemimiz aslan gibi durmak. Önlemimiz milletimizin iradesini arkamıza almak, haklılığımızı bir an bile geriye çekmeyen bir kararlılıkla mücadele etmek.” sözleriyle açıkladı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından açıklamalarda bulundu. Yaşananları “kumpas” olarak nitelendiren Günaydın, seçime itiraz edeceklerini açıkladı.

Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) de benzer bir tabloyla karşılaşılabileceğini savundu. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun hüküm giymesi hâlinde izlenecek yolun sorulması üzerine, partisinin millet iradesine dayanarak mücadele edeceğini söyledi.

ÜSKÜDAR SEÇİMLERİNE İTİRAZ EDİLECEK

Üsküdar’daki seçimin hukuki sürece taşınacağını belirten Günaydın, şunları söyledi:

“Hiç kuşkusuz Üsküdar'daki seçimlere itiraz edilecek. Ancak hakkıyla yapılmış seçimleri iptal eden yargının kumpasla yapılmış seçim konusunda ne diyeceğini hep beraber göreceğiz.”

Günaydın, 8 Eylül’de Üsküdar’da yaşananların yalnızca ilçe belediyesiyle sınırlı olmadığını savundu:

“Evet, bugün 9 Eylül'ü nasıl gururla anıyor isek dün 8 Eylül tarihini de Türkiye'nin seçimli demokratik yaşamı için bir kara leke olarak görmek zorundayız. Dün Üsküdar'da yapılanlar Üsküdar'la sınırlı olmayan bir skandalın ve adeta bir utanç vesikasının tarihe geçirilmiş şeklidir. Sistemli, planlanmış, eş güdümlenmiş, örgütlenmiş bir kumpas sahneye konuldu.”

MECLİSTEKİ SAYILARIN NASIL DEĞİŞTİĞİNİ ANLATTI

Günaydın, 31 Mart 2024 seçimlerinde Sinem Dedetaş’ın yaklaşık yüzde 50 oy aldığını, AKP ve MHP’nin ortak adayı Hilmi Türkmen’e yaklaşık 25 bin oy fark attığını hatırlattı.

Seçimlerin ardından kendi partilerinin Üsküdar Belediye Meclisi’nde 29 üyeye sahip olduğunu belirten Günaydın, AKP ve MHP’nin toplam üye sayısının ise 17 olduğunu söyledi.

Sinem Dedetaş’ın tutuklanması, bazı meclis üyelerinin gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla üye sayılarının 25’e düştüğünü ifade etti. Günaydın, seçimden iki gün önce dört meclis üyesinin daha karşı tarafa geçtiğini ve dengenin 21’e 21 olduğunu söyledi.

Seçim sırasında iki üyenin daha farklı yönde oy kullandığını belirten Günaydın, sonucun 23’e 19’a döndüğünü ve AKP’li bir ismin belediye başkanvekili seçildiğini kaydetti.

“Üsküdar'ın belediye başkanı hâlâ Sinem Dedetaş'tır ama belediye başkan vekili olarak bir AKP'li o koltuğa bu söylediğim kumpasın sonrasında oturtuldu.”

İBB İÇİN BENZER SENARYO UYARISI

Günaydın, Üsküdar’da yaşananların İBB’de de tekrarlanabileceğini savundu:

“Bunun yanında Üsküdar'da minareyi kılıfına sokma çabası içine dahi girilmeden bir kumpas sahnelemiş olan iktidarın ve bu aygıtın, İstanbul Büyükşehir için etik ve demokratik davranacağını hiç kimse söyleyemez. Dolayısıyla kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP'nin buna hazırlandığı açıktır.”

İBB Meclisi’nde kendi lehlerine önemli bir fark bulunduğunu belirten Günaydın, bu farkın üye transferleri ve tutuklamalar yoluyla azaltılmaya çalışıldığını öne sürdü:

“An itibarıyla bizim lehimize önemli bir fark bulunmaktadır ama bu farkı hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AKP yapısı olduğunu da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar.”

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ DAVALARA DİKKAT ÇEKTİ

Benzer bir sürecin İBB’de işletilebilmesi için Ekrem İmamoğlu’nun hükümlü ve siyasi yasaklı hâle getirilmesi gerektiğini söyleyen Günaydın, devam eden davalara işaret etti:

“Peki bunun için ne yapmaları gerekiyor? Ekrem İmamoğlu'nu yasaklı hale ve hükümlü hale getirmeleri gerekiyor. Ekrem İmamoğlu hakkında onlarca dava var arkadaşlar. Dolayısıyla bunlardan 'Ahmak davası' —ki hani dünya tarihine geçebilecek bir davadır— hiç kimsenin ciddiye almadığı bir dava an itibarıyla hüküm aşamasına gelmiştir. Nasıl Üsküdar'da hep beraber ve bir organize çalışma içerisine girdilerse; araçsallaştırılmış yargı, yedeklenmiş kamu yönetimi ve tek parti devletinin altına çekilmiş olan bütün bu organizasyon aynı işi İstanbul'da da yapacaklar.”

“ÖNLEMİMİZ ASLAN GİBİ DURMAK”

Günaydın, İBB’ye yönelik olası bir girişime karşı nasıl önlem alınacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

“Önlemimiz ne? Önlemimiz aslan gibi durmak. Önlemimiz milletimizin iradesini arkamıza almak, haklılığımızı bir an bile geriye çekmeyen bir kararlılıkla mücadele etmek.”

Meclis üyelerinin karşı tarafa geçmesi konusunda parti içinde öz eleştiriye ihtiyaç bulunduğunu da belirten Günaydın, asıl olarak süreci planlayanların açığa çıkarılması gerektiğini söyledi.

YEREL SEÇİMLERİ YENİLEME ÇAĞRISI

Günaydın, iktidara yerel seçimleri yenileme çağrısında bulundu:

“Üsküdar'da vatandaşın iradesinin sizden yana olduğunu düşünüyorsanız yerel seçimleri öne çekin. Türkiye'deki bütün yerel seçimleri tekrar edelim, Üsküdar'ı da tekrar edelim. Bakalım kumpaslarla düşürdüğünüz Üsküdar'ı vatandaş size verecek mi? Bakalım kumpaslarla yürümeye çalıştığınız İstanbul konusunda yediğiniz 1 milyon farkı daha da açmış durumda olduğunuzu vatandaş tescilleyecek mi?”

Erken seçim talebini de yineleyen Günaydın, partisinin eylül boyunca sahada olacağını belirtti. Günaydın, 91 milletvekilinin 81 ili dolaşarak partinin programını yurttaşlara anlatacağını söyledi.