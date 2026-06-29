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Son Dakika | Tanju Özcan hakkında cinsel istismar davasında tahliye kararı

Son dakika haberi... Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel istismar davasında tahliye kararı verildi. Özcan hakkındaki diğer davalar nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek.

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Son Dakika | Tanju Özcan hakkında cinsel istismar davasında tahliye kararı
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Tutuklu yargılanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi.

Hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları da bulunan Özcan'ın, cezaevinde kalmayı sürdüreceği belirtildi.

Tanju Özcan’ın şoförü hakkında tahliye kararıTanju Özcan’ın şoförü hakkında tahliye kararı

ÖZCAN HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Bolu Belediyesi çalışanı Ö.Ç.'nin şikayeti üzerine, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma açılmış ve Özcan ile şoförü S.Ç. hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde aynı davada yargılanan şoförü tahliye edilen Özcan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi.

Bunun üzerine tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada tahliye kararı verildi.

"İcbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları da yöneltilen Özcan cezaevinde kalmaya devam edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tanju Özcan Bolu
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