Son Dakika | Tanju Özcan hakkında cinsel istismar davasında tahliye kararı
Son dakika haberi... Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel istismar davasında tahliye kararı verildi. Özcan hakkındaki diğer davalar nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek.
Tutuklu yargılanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi.
Hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları da bulunan Özcan'ın, cezaevinde kalmayı sürdüreceği belirtildi.
ÖZCAN HAKKINDA TAHLİYE KARARI
Bolu Belediyesi çalışanı Ö.Ç.'nin şikayeti üzerine, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma açılmış ve Özcan ile şoförü S.Ç. hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Geçtiğimiz günlerde aynı davada yargılanan şoförü tahliye edilen Özcan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi.
Bunun üzerine tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada tahliye kararı verildi.
"İcbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları da yöneltilen Özcan cezaevinde kalmaya devam edecek.