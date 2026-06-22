Tanju Özcan’ın şoförü hakkında tahliye kararı

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Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şoförü Suat Çelikcan, avukatının yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine cezaevinden tahliye edildi.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve “kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklanan Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şoförü Suat Çelikcan’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

18 Haziran’da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Çelikcan, mahkemenin itiraz değerlendirmesi sonucunda bu sabah serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Şubat ayında “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında geçen hafta yeni bir soruşturma açıldı.

Özcan’ın sanık olarak yargılandığı tehdit ve şantaj davasında mağdur sıfatıyla yer alan belediye çalışanı Öznur Ç., Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak yeni iddialar ortaya attı ve şikâyetçi oldu.

Savcılığa verdiği ek ifadede, belediyede göreve başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Özcan’ın kendisine ilgi duyduğunu söylediğini öne süren Öznur Ç., işini kaybetme endişesi nedeniyle birden fazla kez görüşmek zorunda kaldığını iddia etti. Özcan’ın zaman zaman fiziksel temasta bulunmaya çalıştığını ileri süren Öznur Ç., yaşadıklarını uzun süre kimseyle paylaşamadığını belirtti.

Öznur Ç. ayrıca söz konusu görüşmelere belediyeye ait kiralık araçlarla götürüldüğünü öne sürdü. Soruşturma kapsamında ifade veren şoför Suat Çelikcan’ın da Öznur Ç.’yi çeşitli tarihlerde Tanju Özcan’ın bulunduğu bir otele götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Savcılığın aldığı ek ifade sonrasında Tanju Özcan hakkında “kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. Özcan, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. (DHA)