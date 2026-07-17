Son Dakika | Savunması engellenmişti: İmamoğlu'nun avukatlarından reddi hakim talebi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasında son güne bırakılan savunmasını duruşma salonunda yaşanan tartışmaların ardından yapamamış, savunma yapmak istemesine rağmen tutanaklara "Susma hakkını kullandı" diyerek geçilmişti.

İmamoğlu'nun avukatları savunma hakkının ihlal edildiğini belirterek İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyetinin değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

İmamoğlu, 8 Temmuz’da görülen duruşmada eksik kalan müdafi savunmalarının tamamlanmasının ardından savunma yapmak istediğini belirtmiş, mahkeme ise bu talebi kabul etmemişti. Yaşanan tartışmanın ardından İmamoğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 203. maddesi uyarınca duruşma salonundan çıkarılmış, savunmasını tamamlayamamıştı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, İmamoğlu’nun dosyada “örgüt yöneticisi” sıfatıyla 143 eylemden sorumlu tutulduğu, buna karşın büyük bölümünde doğrudan isnat edilen bir fiil bulunmadığı belirtilerek diğer sanıkların savunmalarının tamamlanmasının beklenmesinin savunma stratejisinin doğal bir parçası olduğu vurgulandı. Buna rağmen mahkemenin İmamoğlu’nun savunma talebini reddederek “susma hakkını kullandığı” yönünde tutanak düzenlediği kaydedildi.

Dilekçede, SEGBİS kayıtlarının incelenmesi halinde İmamoğlu’nun savunma yapmak istediğinin açıkça görüleceği belirtilen dilekçede, heyetin sanığın beyanlarını yanlış yorumladığı ve tarafsızlığını yitirdiği belirtildi.

'MAHKEMENİN TARAFSIZLIĞI KUŞKU DOĞURDU'

Avukatlar ayrıca yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin ve on binlerce sayfalık ek klasörün kısa sürede incelenerek kabul edilmesini, duruşmaların yönetiliş biçimini, savunmalara getirilen süre ve müdahaleleri, tutukluluk değerlendirmelerindeki gerekçeleri ve duruşmaların yürütülüşünü de eleştirerek bunların birlikte değerlendirildiğinde mahkemenin tarafsızlığı konusunda ciddi kuşku doğurduğunu savundu.

Dilekçenin sonuç bölümünde, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini oluşturan başkan ve iki üye hâkimin ayrı ayrı reddi talep edilirken, istemin kabul edilmemesi halinde dosyanın değerlendirilmek üzere yetkili ağır ceza mahkemesine gönderilmesi istendi.

ERDOĞDU VE GÜLTEN'İN AVUKATLARI DA TALEPTE BULUNMUŞTU

Davada yargılanan Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, savunmalar sırasında uygulanan süre kısıtlaması ve mahkemenin takındığı tutum nedeniyle "tarafsızlığın şüpheye düştüğü" gerekçesiyle mahkeme heyetinin reddini talep etti.