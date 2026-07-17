İmamoğlu hesaplarının kapatılma nedenini açıkladı: Erdoğan ve partisi yüzde 20'ye düşecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı günden beri birçok sosyal medya hesabı kapatıldı. Son olarak dün hem Youtube hem de Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin X hesabına mahkeme kararıyla kapatma kararı verildi.

İmamoğlu hesaplarının kapatılmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP'nin oy oranlarının büyük düşüş yaşayacağını yazdı. İmamoğlu, "Bu bir iddia değil, daha fazlası..." dedi.

Yeni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu hükümet, Erdoğan ve partisi %20’ye düşecek.

Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesinde; halkımızın, bu kara düzene karşı olan partilere desteği en az %70’i bulacak.

Bu bir iddia değil, daha fazlası…

İşte tam da bu yüzden hesaplarım kapatılıyor. Ama ne fayda; su akar, yolunu bulur."