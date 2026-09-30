Son Dakika | Özgür Özel'den T24'ün kapatılmasına tepki: Böyle devlet yönetilmez

Mahkeme kararıyla T24'ün internet sitesine erişim engellendi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde sosyal medyada uygulanan sansür politikalarına ve T24'ün kapatılmasına tepki gösterdi.

T24'ÜN SİTESİ KAPATILDI

Ülke genelinde 'Ailem Güvende' adı altında sürdürülen LGBTİ+ operasyonlarına yönelik haberler gerekçe gösterilerek T24'ün internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi. Kararın uygulanmasıyla birlikte internet haber sitesine Türkiye'den erişim engellendi.

Karar; basın ve siyaset dünyasından tepki topladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son dönemde fon skandalı ve LGBTİ+'lar ile ilgili getirilen erişim yasaklarına işaret etti.

T24'ün haber sitesi erişime engellendi. (30 Eylül 2026)

"AKP'NİN KARA DÜZENİNDE HABER ALMA HAKKINIZ DA GÜVENDE DEĞİL"

"Ak Parti’nin kara düzeninde; özgürlüğünüz de bankadaki paranız da haber alma hakkınız da güvende değildir." diyen Özel, "Fon krizi patlıyor; haberler engelleniyor. Yurttaşların sosyal medya hesapları birer birer kapatılıyor." ifadelerini kullandı

"Şimdi de onlarca gazetecinin ve basın emekçisinin çalıştığı T24’ün internet sitesi ile sosyal medya hesapları hakkında kapatma kararı veriliyor." diyen Özgür Özel Anayasa'daki "Basın hürdür sansür edilemez" maddesine dikkat çekerek son dönemdeki sansür uygulamalarına şöyle tepki gösterdi:

"Önce T24’ü günlerce hedef gösterdiler. Ardından ülkemizi bir kez daha utandıran bu karara imza attılar. Böyle devlet yönetilmez. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Biz, bu baskıya, bu otoriter anlayışa hiçbir zaman teslim olmadık, bundan sonra da olmayacağız."