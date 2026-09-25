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Son Dakika | Numan Kurtulmuş'tan erken seçim tartışmalarına net yanıt

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama geldi. Kurtulmuş, "Erkene alınmak istenirse burada irade TBMM'nindir, 360 bulunduğu anda TBMM seçimleri yenileme kararı alır" dedi.

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Son Dakika | Numan Kurtulmuş'tan erken seçim tartışmalarına net yanıt
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Türkiye'nin gündemindeki erken seçim tartışmalarına son nokta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, Meclis'in çalışmalarını vaktinde yapılacak bir seçim takvimine göre sürdürdüğünü ifade etti. Ancak Meclis'te 360 milletvekilinin uzlaşması durumunda seçimlerin yenilenme kararının alınabileceğini belirtti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da düzenlenen 28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Son Dakika | Numan Kurtulmuş'tan erken seçim tartışmalarına net yanıt - Resim : 1

"360 BULUNDUĞU ANDA..."

Kulislerdeki "erken seçim" tartışmalarına değinen Kurtulmuş, şu an gündemde böyle bir ihtimal bulunmadığını ifade etti. Seçimin vaktinde yapılacağını söyleyen Kurtulmuş, "Erkene alınmak istenirse burada irade TBMM'nindir, 360 bulunduğu anda TBMM seçimleri yenileme kararı alır" diye konuştu.

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Numan Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

"Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade TBMM'nindir, 360 bulunduğu anda TBMM seçimleri yenileme kararı alır. Seçimlerin yenilenmesi kararını alacak olan merci TBMM'dir." (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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