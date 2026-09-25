Son dakika | Numan Kurtulmuş'tan İmralı süreci açıklaması: İzleme komisyonu kurulacak, örgüt silah bırakmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı sürecine ilişkin net mesaj verdi. Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesinin ardından yasal düzenlemelerin uygulanacağını söyledi.

Ankara’da düzenlenen 28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Kurtulmuş, "Silah bırakıldığı teyit edilmeden yasa uygulanmaz" dedi.

Türkiye’nin terörden tamamen arındırılması hedefinin artık yalnızca bir temenniden ibaret olmadığını belirten Kurtulmuş, sürecin sahaya yansımaya başladığını söyledi.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye yolunun inşa edilmesidir. Terörden tamamen kurtulmuş bir Türkiye’yi göreceğiz. Terörsüz Türkiye temenni değildir, yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyor" ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye’deki gelişmelere de işaret eden Kurtulmuş, bölgedeki gelişmelerin sürecin sahadaki yansımaları olduğunu savundu.

MECLİS'TE İZLEME KOMİSYONU KURULACAK

Kurtulmuş, yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte sürecin takibi için Meclis bünyesinde bir izleme komisyonunun hızlı şekilde oluşturulacağını açıkladı. Kurtulmuş, "Meclisin açılmasıyla izleme komisyonu hızlı şekilde kurulacak, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek" dedi.

Bu komisyonun süreci yakından takip edeceğini belirten Kurtulmuş, TBMM’nin önünde üç temel sorumluluk bulunduğunu söyledi. Bunları sürecin ciddi şekilde takip edilmesi, hukuki çerçevede izlenmesi ve ihtiyaç ortaya çıkması halinde yeni yasal düzenlemelerin yapılması olarak sıraladı.