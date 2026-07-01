Son Dakika | NATO operasyonunda tutuklanan 75 yaşındaki öğretmen tahliye edildi!

Sıfır Atık Projesi'nde çalışan, TEMA gönüllü emekli öğretmen Ayten Yakut, NATO operasyonları kapsamında terör örgütü iddiası tutuklandıktan 6 gün sonra serbest bırakıldı. Birgün'ün haberine göre; kalp hastası da olan 75 yaşındaki Yakıt için tahliye kararı verildi.

NELER OLMUŞTU?

Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda, 75 yaşındaki emekli öğretmen ve TEMA gönüllüsü Ayten Yakut da gözaltına alınmı 25 Haziran’da “silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Emekli öğretmen olan Yakut’un, Cumhuriyet savcısı eşi Sırrı Yakut’u 2004 yılında kaybettikten sonra TEMA gönüllüsü olduğu ve uzun yıllardır çocuklara doğa eğitimi verdiği öğrenilmişti. Yakut’un, Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında da görev aldığı da öğrenilmişti.

Soruşturma sürecinin, TEMA’nın 3 Haziran’da Nallıhan Kuş Cenneti’ne yaptığı ziyaretin dönüşünde başladığı öğrenilmişti. Jandarma kontrolünün ardından Yakut ve geziye katılan bazı TEMA gönüllülerinin “fişlenen” kişiler arasında yer aldığı iddia edilmişti. 23 Haziran sabahı düzenlenen operasyonda Yakut’un evinde arama yapıldı, çocuklara doğa eğitimi verdiği bilgisayarına da el konulmuştu.