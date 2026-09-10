Son Dakika | Mansur Yavaş Erdoğan'la ne konuştuğunu bizzat açıkladı! Tüm eleştirilere tek tek yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından ortaya atılan parti değiştirme iddialarına sert yanıt verdi. Görüşmenin tek gündeminin Ankara’nın yatırımları olduğunu vurgulayan Yavaş, “Bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm” dedi. Siyasi tutumunu değiştirmediğinin altını çizen Yavaş, kulis iddialarını gündeme getiren gazetecilere de “Biz sizi yalanlamaktan bıktık. Siz yalan söylemekten bıkmadınız.” sözleriyle tepki gösterdi. Yavaş, Erdoğan ile görüşmesinin yalnızca Ankara’nın yatırımlarını kapsadığını belirterek parti değiştireceği iddialarını reddetti.

Yavaş, YENİ Parti ve CHP arasındaki tartışmalara ilişkin de, "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem.

Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi tutumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme üzerinden gündeme getirilen iddialara yanıt verdi. Yavaş, görevinin siyasi tartışmalara cevap vermek değil, Ankara’ya hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev; siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil; Ankara’nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir.”

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNİN GÜNDEMİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu belirten Yavaş, görüşme talebini Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında ilettiğini açıkladı.

Yavaş, görüşmenin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

“Bu talebimize olumlu dönüş sağlanmasının ardından gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Ankara’nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık.”

Büyükşehir belediyelerinin bazı yatırımlar için merkezi yönetimin desteğine ve onayına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yavaş, Ankara’nın sorunlarının çözümü için gerekli görüşmeleri yapmayı sürdüreceğini söyledi:

“Dolayısıyla Ankara’nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm.”

PARTİ DEĞİŞTİRME İDDİALARINI REDDETTİ

Yavaş, Erdoğan ile yaptığı görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarılmasına ve parti değiştireceği yönünde iddialar ortaya atılmasına tepki gösterdi:

“Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz.”

Görüşmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bilgilendirildiğini belirten Yavaş, “Dolayısıyla Ankara için gerçekleştirilmiş, amacı ve içeriği açık olan bir görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum.” dedi.

“MEVCUT POZİSYONUMU KORUYORUM”

Belediye meclislerindeki siyasi dengelere de değinen Yavaş, Üsküdar ve Tekirdağ’da yaşanan gelişmeleri hatırlattı. Siyasi tartışmaların belediye meclislerine taşınmasının hizmet üretmeyi zorlaştırdığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde izlediği denge politikasının karşılığını aldıklarını ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:

“Ankara’da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi Belediye Meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık.”

Yavaş, siyasi tutumuna ilişkin de “Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Çünkü bugün normal bir dönemden geçmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SAĞDUYUNUN OLDUĞU YERDEYİM”

Siyasi tabanlarda karşılıklı öfke ve kırgınlık bulunduğunu belirten Yavaş, herhangi bir adımının taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını istemediğini söyledi.

Görevinin gerilimi büyütmek değil azaltmak olduğunu vurgulayan Yavaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masada oturabilecek zemini korumaktır. Ben de bu zemini korumaya çalışıyorum.”

Yavaş, bu tutumunun iki partinin genel merkezlerinde rahatsızlık yaratması hâlinde gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Ancak iki genel başkandan da kendisine bu yönde bir rahatsızlık iletilmediğini kaydetti.

“Benim durduğum yer açıktır. Sağduyunun olduğu yerdeyim. Gerilimi artırmak yerine azaltmanın, ayrışmayı büyütmek yerine konuşabilmenin doğru olduğuna inanıyorum.”

“GEREĞİNİ YAPMAKTAN DA ÇEKİNMEM”

Yavaş, izlediği siyasi tutumun iki partinin genel merkezlerinde rahatsızlık yaratması durumunda geri adım atmayacağını belirtti. Ancak bugüne kadar Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan kendisine böyle bir rahatsızlık iletilmediğini söyledi:

“Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir.”

GAZETECİLERE “KULİS BİLGİSİ” TEPKİSİ

Yavaş, kendisi hakkında televizyon programlarında “kulis bilgisi” adı altında iddialar ortaya atan gazetecilere de sert tepki gösterdi:

“Biz sizi yalanlamaktan bıktık. Siz yalan söylemekten bıkmadınız. Siyasette ne düşündüğümü, nasıl bir tutum alacağımı ya da hangi kararı vereceğimi öğrenmenin yolu televizyon ekranlarında senaryo üretmek değildir. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyiniz.”