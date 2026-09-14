Son Dakika | Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi.

NELER OLMUŞTU?

Ergenekon kumpası kapsamındaki Odatv davasında tutuklanan eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, ilk duruşmasına kısa süre kala, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmişti. Ölümüne ilişkin dosya 2012’de kapatılmış, ancak takipsizlik kararı 26 Ağustos 2026’da kaldırılmıştı. Kesin ölüm nedeninin ve dışarıdan bir müdahale olup olmadığının belirlenmesi için Kozinoğlu’nun mezarı açılmıştı.

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu’nun bazı bölümleri de incelemeye alınmıştı. Dizide Kozinoğlu’ndan esinlenildiği öne sürülen “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin, Kozinoğlu’nun ölümünden iki gün önce yayımlanan bölümde ölümle tehdit edildiği belirlenmişti. Karakter, sonraki bölümlerde koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülmüş ve ölümü kalp krizi gibi gösterilmişti.

Kaşifoğlu’nun öldürüldüğü sahne, Kozinoğlu’nun mezarının açıldığı gün dizinin sosyal medya hesabından yeniden paylaşılmıştı. Kısa süre sonra silinen paylaşım ve dizinin farklı bölümlerindeki bazı ayrıntıların ardından senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrılmıştı.