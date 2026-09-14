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Son Dakika | Kılıçdaroğlu yönetimi butlan davasındaki temyiz başvurusunu geri çekti

Son dakika... Butlan CHP'sinin sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan davasındaki temyiz başvurularını geri çektiklerini açıkladı.

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Son Dakika | Kılıçdaroğlu yönetimi butlan davasındaki temyiz başvurusunu geri çekti
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Butlan CHP'si 38. Olağan Kurultay’ın iptaline ilişkin karara karşı yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, kararın kurultay sürecinin gecikmemesi amacıyla alındığını açıkladı.

Butlan CHP'si, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 38. Olağan Kurultay hakkında verdiği ‘mutlak butlan’ kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat etti.

Kararı CHP Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. Sarı, "Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir" dedi.

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YARGITAY KARARI KONUŞULURKEN GELDİ

Mutlak butlan davasında Yargıtay'ın kısa süre içerisinde bir karar vereceğini söylenirken butlan CHP'sinden bu karar geldi.

Kulislerde, Yargıtay'ın mutlak butlan kararınını geçersiz sayacağı iddiaları dolaşıyordu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan CHP
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