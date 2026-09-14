Kulisler butlan davası için 'derin yerden' gelen bu yorumu konuşuyor

CHP kurultayına ilişkin ‘mutlak butlan’ dosyasında gözler Yargıtay’a çevrilirken, Ankara kulislerinde üç farklı senaryo konuşulmaya başlandı. Bazı siyasiler iktidarın süreçten istediği sonucu aldığını ve kararda artık ısrar etmeyeceğini savunurken, bazı AKP’li hukukçular ‘mutlak butlanın’ siyasi partiler için tamamen kaldırılmasını istiyor. Kulislerde ‘daha derin bir yerden’ yapılan yorumda ise 'istenilenin alındığı' söylendi.

Adli tatilin sona ermesiyle gözler, CHP kurultayına ilişkin ‘mutlak butlan’ dosyasını görüşecek Yargıtay’a çevrildi. AKP’li hukukçu siyasiler arasında da bu kararın siyasi partiler açısından uygulanamaz hâle getirilmesi gerektiğini savunanların bulunduğu belirtildi.

Nefes yazarı Nuray Babacan’ın aktardığına göre siyasiler, olası kararı üç farklı açıdan değerlendiriyor. Bazı isimler iktidarın CHP’de yaşanan süreçten istediği sonucu aldığını ve artık ‘mutlak butlan’ kararında ısrar etmeyeceğini düşünüyor. Bazıları kararın tamamen kaldırılmasını isterken bazıları ise yaşananların merkezde yeni bir siyasi partinin doğmasına zemin hazırladığı görüşünü dile getiriyor.

"BU YORUMLAR DERİN BİR YERDEN..."

Babacan, "“İktidar zaten elde edeceği sonucu aldı, artık mutlak butlan da ısrar etmez” diyenler de “Bütün bu sürecin yeni bir partinin doğmasını sağlamasına’ vurgu yapanlar da var. Bu yorumlar, daha derin bir yerden!" dedi.

DOSYA ADLİ TATİLDE ÖN İNCELEMEYE ALINDI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yaz başında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği kararı ön incelemeye aldı. Söz konusu kararda, ‘mutlak butlan’ gerekçesiyle Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması öngörülüyordu.

Yargıtay’ın dosyayı adli tatil sırasında ön incelemeye alması, kararın tatilin sona ermesinin ardından gecikmeden açıklanacağı şeklinde yorumlandı.

‘İKTİDAR İSTEDİĞİ SONUCU ALDI’ GÖRÜŞÜ

İlk görüşe göre iktidar, CHP’de ortaya çıkan karmaşadan istediği siyasi sonucu elde etti. Bu nedenle ‘mutlak butlan’ kararında daha fazla ısrar edilmeyebileceği öne sürüldü.

Bu görüşü savunan siyasiler şu değerlendirmeyi yaptı:

“Herkes biliyor ki; ‘mutlak butlanın’ ‘çağrı heyetine’ dönüştürülmesi en çok beklenen durum. Partinin derhal kongreye götürülmesinin istenmesi kesin gibi.

Özgür Özel ve ekibi, partiden istifa ettiği için bundan sonraki süreçlerde rol almaları söz konusu olmayacak.

Ancak çağrı heyetinden sonra yapılacak ilk kurultayda görev alacak yeni yönetimin, Yeni Parti ile kuracağı ilişkiler de tartışmalı olacak.

İktidar, mutlak butlan kararından istediği sonucu aldığı için bundan sonrasında ısrarcı olmayacaktır…”

AKP’Lİ HUKUKÇULARDAN ‘KALDIRILMALI’ YORUMU

Konuya CHP ve Yeni Parti’den bağımsız yaklaşan bazı AKP’li hukukçu siyasiler ise ‘mutlak butlan’ kararının siyasi partilere uygulanmaması gerektiğini savundu. Yargıtay’ın bu yönde vereceği kararın bütün siyasi partiler açısından önem taşıyacağı belirtildi.

AKP’li hukukçu siyasilerin değerlendirmesi şöyle aktarıldı:

“Adli tatilde, ön inceleme yapma görevi verilmesi, Yargıtay’ın dirayet gösterdiği ve bunu acil sonuçlanması gereken işler arasına aldığı anlamı taşıyor. Sürecin ön inceleme ile erken başlatılmasını ‘mutlak butlanı kaldırmadan’ yana oldukları şeklinde yorumladık. Yani, mutlak butlan bir daha siyasi partiler için kullanılır olmaktan çıkarılmalı. Yargıtay’ın bu yönde karar vermesini bekliyoruz.”

‘YENİ BİR SİYASİ HAREKETİN ÖNÜ AÇILDI’

Üçüncü görüşü savunan siyasiler ise yaşanan süreci daha geniş bir siyasi dönüşümün parçası olarak değerlendiriyor. Bu kesim, CHP’deki krizin merkezde yeni bir partinin doğmasını mümkün hâle getirdiğini ileri sürüyor.

Siyasilerin konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

“Bütün bu kaos, merkezde yeni bir siyasi partinin doğuşunu mümkün kılmıştır. Türk siyasetinin önüne eski partilerin bagajlarından arınmış genç ve taze bir siyasi hareket kazandırılmış oldu. Yargıtay’ın iç mekanizmaları farklı işler. Siyasetle olan ilişkisi değişkendir. Farklı iç dinamikleri vardır. Kimse tam emin olamaz…”