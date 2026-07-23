Son Dakika | Jet grup toplantısında neler oldu? Tüm bilgiler Halk TV'de

Halktv.com.tr/ÖZEL HABER

Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni partiye geçmeye hazırlanan milletvekilleri, Meclis’te 15 dakika süren teknik bir toplantı yaptı. Görüşmede CHP Meclis Grubu’nun mali hesapları kapatıldı. Toplantının yalnızca mali işlemlerle ilgili olması nedeniyle Özgür Özel toplantıya katılmadı.

Milletvekillerinin yeni partinin kurucular kurulunda yer alabilmek için gerekli belgeleri imzalama işlemleri sürüyor. Hazırlıkların bugün tamamlanması bekleniyor.

Emeklilere ilişkin kanun teklifinin gece saatlerinde yasalaşmasının ardından CHP’den toplu istifaların başlayabileceği belirtiliyor. İstifaların bu gece ya da yarın kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Özel, bu gece TBMM'de emekli maaşı ile ilgili görüşmelerin olacağı Genel Kurul'a katılacak.

Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye, geçecek milletvekilleri bugün Meclis'teki grup toplantısı salonunda bir araya geldi.

Özgür Özel'in katılmadığı toplantıda sürece ilişkin son adımlar kararlaştırıldı. Yeni partinin sloganının "Türkiye'nin birinci partisi" olacağı öğrenildi. Butlan CHP'si aynı sloganı başta kullansa da CHP Genel Merkezi'nden bu sözü kaldırmıştı.

TÜM İSTİFA DİLEKÇELERİ HAZIR

Milletvekilleri, CHP'den ayrılış sürecinin prosedürlerini ele aldı ve hesap ibralarını tamamladı. Yeni partiye katılacak milletvekilleri, dünden bu yana; istifa dilekçelerini hazırladı ve hepsi grup başkanvekillerine verildi.

Bunun yanı sıra, yeni parti için tüm vekiller kurucular kurulunda olacağı için, ona ilişkin belgeler de hazırlandı. Son rötuşlar atılıyor.

Yeni partinin kuruluşuna ilişkin ve CHP'den istifaya ilişkin farklı farklı detaylı belgeler olduğu için her bir vekil için işlem bir-bir buçuk saat sürüyor. Buna rağmen Halktv.com.tr, 90'ın üzerinde dilekçenin tamamlandığı bilgisine ulaştı.

Dün akşam saatlerinde iki ayrı evrağın vekillerin, imzasına açıldığı öğrenildi. Şu an belgelere imza atan 90'a yakın vekil olduğu, bu sayının şehir dışından gelecek vekiller ile 95'e çıkacağı öğrenildi.

BU GECE ÖZEL BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI YAPILACAK

Özel ve ekibi, bu gece saat 23'te kritik bir toplantıda bir araya gelecek. Beklenen toplu istifa ve yeni partinin kurucular kurulu üye sayısının o toplantıda netleşeceği belirtiliyor.

Kısa süren toplantıda hem istifa sürecinin prosedürleri kararlaştırıldı. Hem Meclis yönetimine CHP butlan yönetimine verilecek belgelerin hazırlandığı öğrenildi. Yani 90'ın üzerinde CHP'li vekilin istifa dilekçelerinin hepsi hazır. Geriye sadece rutin istifa süreçlerinin işletilmesi kaldığı öğrenildi. Tüm bu sürecin kişi başına bir buçuk saatlik bir işlem süresine sahip olunulduğu da aktarıldı.