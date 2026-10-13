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Son Dakika | İmamoğlu'nun Tuzla davası İstinaf'ta

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, Tuzla davasında verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına karşı istinafa taşıdı.

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Son Dakika | İmamoğlu'nun Tuzla davası İstinaf'ta
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Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın şikâyeti üzerine açılan ve İmamoğlu’nun daha önce iki kez beraat ettiği davada verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına karşı istinafa başvurdu. Başvuruda, mahkumiyete gerekçe yapılan yeni bir delil ya da önceki değerlendirmeyi değiştiren somut bir olgu açıklanmadığı belirtilerek kararın kaldırılması ve İmamoğlu’nun beraati istendi.

SİYASİ YASAK YENİDEN GÜNDEMDE

İmamoğlu’nun avukatları, dosyada daha önce verilen beraat kararlarını değiştirecek yeni bir delil bulunmadığını savundu. Başvuruda, mahkemenin mahkumiyet kararına nasıl ulaştığının somut biçimde açıklanmadığı belirtildi.

Avukatlar, kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, istinaf mahkemesinden yerel mahkeme kararının kaldırılmasını talep etti.

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İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşirse, siyasi yasak tartışması da yeniden gündeme gelebilecek. Ancak kararın kesinleşmesi için istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Dava, 25 Ekim 2022’de Tuzla’daki arıtma tesisi açılışında İmamoğlu ile dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı arasında yaşanan tartışmanın ardından açılmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu Avukat
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