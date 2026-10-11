İmamoğlu AKP'nin 10 yıllık karnesini paylaştı! "Düşün milletin yakasından artık"

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden "İşte iktidarın son 10 yıllık karnesi!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan grafikte, Türkiye'nin son 10 yıllık ekonomi, hukuk, demokrasi ve yolsuzluk göstergelerine yer verildi.

AKP iktidarının son 10 yıllık karnesini gösteren grafikte, 2015-2016 dönemi ile 2026 yılı karşılaştırıldı.

Ekonomi ve hayat pahalılığı, hukuk devleti ve yargı, demokrasi ve özgürlükler ile yolsuzluk başlıkları altında farklı veriler sıralandı.

Paylaşımın sonunda "Yönetemiyorsunuz... Düşün milletin yakasından artık!" ifadesi kullanıldı.

İŞTE İKTİDARIN 10 YILLIK KARNESİ:

Ekonomi ve hayat pahalılığı

Grafikte, TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre enflasyonun 2015-2016 dönemindeki yüzde 8,81 seviyesinden 2026'da yüzde 30,89'a yükseldiği belirtildi.

Hukuk devleti ve yargı

Hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ceza adaleti alanlarında Dünya Adalet Projesi (WJP) endekslerinden alınan sıralamalara yer verildi. Grafiğe göre hukukun üstünlüğü sıralaması 102 ülke arasında 80'inci sıradan 143 ülke arasında 118'inci sıraya geriledi. Temel haklar ve ceza adaleti başlıklarında da gerileme gösterildi.

Demokrasi ve özgürlükler

Siyasi haklar ve sivil özgürlükler puanının 100 üzerinden 53'ten 32'ye düştüğü ifade edildi. Basın özgürlüğünde ise Türkiye'nin sıralamasının 180 ülke arasında 149'unculuktan 163'üncülüğe gerilediği aktarıldı.

İnternet özgürlüğü puanının da 100 üzerinden 61'den 31'e indiği grafikte yer alan diğer veriler arasında gösterildi.

Yolsuzluk

Kamu sektöründe yolsuzluk algısında ise Türkiye'nin puanının 100 üzerinden 42'den 31'e düştüğü; sıralamasının ise 168 ülke arasında 66'ncılıktan 182 ülke arasında 124'üncülüğe gerilediği belirtildi.