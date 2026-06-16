Son Dakika | İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi’ne operasyon! 27 kişi gözaltında

Beylikdüzü Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, imar mevzuatına ve ruhsat projelerine aykırı yapılara usulsüz şekilde iskan belgesi verildiği iddiasıyla düzenlendiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyon Giresun ve Bursa’yı da kapsadı.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre; gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediyesi çalışanları, İmamoğlu İnşaat personeli ve Yapı Denetim firması çalışanları var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılık şunları ifade etti:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir kısım parsellerde 2015 yılında 1 m2'lik alanlara Yapı Denetim Bilgi Formu düzenlendiği ve bu alanlarda yapılacak yapılar için Yapı Denetim firmalarının bu bilgi formlarına istinaden önceden belirlenerek akabinde 2022 - 2023 yıllarında yapılacak yapılara aktarıldığı ve İmamoğlu İnşaat isimli firma tarafından bir kısım projelerde faaliyet gösterecek Yapı Denetim firmalarının önceden belirlenerek ruhsata aykırı yapılar yapıldığı ve yapıların ruhsata aykırı olmasına rağmen bu Yapı Denetim firmaları tarafından muvazaalı bir şekilde ruhsata aykırılığın görmezden gelindiği iddialarına ilişkin olarak alınan bilirkişi raporları doğrultusunda, Resmi Belgede Sahtecilik, İmar Kirliliğine Neden Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçları açısından 28 kişi hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 27’si İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli hakkında ise yurt dışında olması nedeniyle yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”