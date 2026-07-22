Son Dakika | Gazeteci Ali Taş, Alican Uludağ paylaşımı nedeniyle gözaltında

Antalya basınının tanınan isimlerinden Gazeteci Ali Taş, gözaltına alındı. Taş, Alican Uludağ'ın gözaltına aldıran paylaşımı olduğu iddia edilen gönderiyi alıntılayıp, "Bana gelip alacaksanız, uyumayayım ki boş yere uykum bölünmesin." demişti.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Taş'ı paylaşımı şöyleydi.

"Alican Uludağ'ın yaptığı paylaşımı ben de alıntılayarak aşağıdaki paylaşımı yaptım.

Bana gelip alacaksanız, uyumayayım ki boş yere uykum bölünmesin.

Öyle ya!

Ben de aynı konuda farklı örnekler verdim. "

Taş'ın kendisini gözaltına aldırabileceğini düşündüğü Alican Uludağ'ı alıntıladığı paylaşımı da şöyleydi:

"Oğuzhan Uğur olayı yine insaflı sayılır.

Muhittin Böcek'in oğlu Gokhan Böcek ile eşinin görüntüleri, ki telefon adlı emanetteydi ya da Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel görüntüleri, ki emniyet kaydıydı, bunları unutmayalım.

O zaman da bas bas bağırdık. "Bu insanlık suçudur, bu 21. YY. işkencesidir" diye.

Karşı karşıya kaldığımız durum, bize gerçek ötesini (post truht) cebren ve hile ile 'gerçek' olarak dayatılmasından başka bir şey değildir.

Eskiden gerçeğin kabul ettirilmesi, en azından rıza üretimine dayandırdı. Şimdi rıza da hak getire."