Gülistan Doku soruşturmasında Valinin sokağa adını verdiği isim de gözaltına alındı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in adını Tunceli'de bir caddeye verdiği iş insanı Mehmet Aca hakkında gözaltı kararı verildi.

Aca'nın, Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek SIM kartın "temizlenmesi" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

SIM KART İDDİASI SORUŞTURMAYA GİRDİ

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek SIM kart oluşturdu. Kartın silinmesi amacıyla bir bilişim şirketine gönderildiği iddiası üzerine, ACA Bilişim'in sahibi Mehmet Aca hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tutuklu şüpheli Gökhan Ertok'un tanık sıfatıyla verdiği ifadede, Mehmet Aca'nın SIM kartla ilgili "Haberim var, gerekeni yap" dediğini öne sürdüğü belirtildi.

SONEL İLE MALİ İLİŞKİ İDDİASI

Soruşturma dosyasında Mehmet Aca ile eski Vali Tuncay Sonel arasında yoğun mali hareketler bulunduğu iddiası da yer aldı. Sinyal kayıtlarına göre İstanbul Büyükçekmece'de olduğu belirlenen Aca, İstanbul'da gözaltına alındı.

Başsavcılıkların, dijital materyaller, telefon kayıtları, mali işlemler ve hastane bilgi sistemlerindeki hareketleri inceleyerek soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü bildirildi.

İSMİ CADDEYE VERİLMİŞTİ

Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz, soruşturma dosyasındaki ifadelere dikkat çekerek Mehmet Aca'nın adının Tunceli'de bir caddeye verilmesini gündeme taşıdı. Ortaya çıkan görüntülerde dönemin Valisi Tuncay Sonel'in, iş insanı Mehmet Aca'nın adının Atatürk Mahallesi'ndeki 93. Cadde'ye verildiğini açıkladığı görüldü.

Sonel'in bu kararın belgesini AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in makamında Aca'ya takdim ettiği de ifade edildi.

SOSYAL MEDYA ÖDEMESİ İDDİASI

İsmail Saymaz'ın aktardığı ifadeye göre, Gökhan Ertok, ACA Bilişim'in Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesaplarını yönettiğini, şirket sahibine yıllık yaklaşık 120 bin lira ödeme yapıldığını ancak bunun resmi bir sözleşmeye dayanmadığını iddia etti.

Eski Vali Tuncay Sonel ise ifadesinde bu iddiaları reddederek, ne valilik ne de kayyum olarak görev yaptığı belediye tarafından ACA Bilişim'e herhangi bir ödeme yapılmadığını, valiliğin sosyal medya hesaplarının kurum bünyesinde yönetildiğini savundu.

MEHMET ACA İDDİALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddiaların ardından konuşan Mehmet Aca da suçlamaları kabul etmedi. Gazeteci Rojda Altıntaş'a açıklama yapan Aca, Tunceli Belediyesi'ne tanıtım hizmetini ücretsiz verdiğini belirterek, "Bir kuruş dahi para almadım. Üç çocuğum var; aldıysam haram zıkkım olsun." ifadelerini kullandı.