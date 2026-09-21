Son Dakika | Evinden külçe külçe altın çıkan eski DHMİ Daire Başkanı tahliye edildi!

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesin'nce tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Acar, "Rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamasıyla yargılanıyordu. Acar, kamuoyunda 'Evinde külçe külçe altın çıkan bürokrat' olarak tanınıyordu.

EVİNDEN 26 KİLO KÜLÇE ALTIN ÇIKMIŞTI

Acar hakkındaki soruşturma, CİMER’e yapılan ihbarın ardından başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da 21 Şubat 2025’te savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bakanlık müfettişleri, Acar’ın geliriyle orantısız mal varlığı edindiğini, bazı varlıklarını gizlediğini ve banka hesaplarında şüpheli hareketler bulunduğunu öne sürdü.

Acar’ın evinde yapılan aramada 26 kilogram külçe altın, 41 bin 300 avro, 19 bin dolar, çok sayıda ziynet eşyası ve üç altın tespih bulundu. Aramada ayrıca 35 harici belleğe el konuldu.

MALVARLIĞI 237 MİLYON LİRA

Bilirkişi incelemesinde Acar’ın toplam mal varlığı 237 milyon lira, maaş geliri ise 13 milyon lira olarak hesaplandı. Acar’ın 2015-2024 yılları arasında İstanbul, Ankara, Mersin ve Batman’da konut, dükkân, arsa ve fabrika arazisi aldığı belirlendi. Aralarında dubleks villaların da bulunduğu 12 taşınmaz tespit edildi.

Acar’ın VakıfBank’ta 17’si aktif toplam 128 hesap açtığı, hesapların büyük bölümünün kısa süre kullanıldıktan sonra kapatıldığı bildirildi. Hesaplarda yaklaşık 28,5 milyon lira bulunduğu, 2019-2024 yılları arasında maaş hesabına 276,3 milyon lira giriş ve 275,8 milyon lira çıkış yapıldığı kaydedildi.

MASAK raporunda da Acar’ın yasal geliri ile edindiği mal varlığı arasında ciddi uyumsuzluk bulunduğu belirtildi. Bazı para transferlerinin suç gelirini gizlemeye yönelik olabileceği değerlendirildi.

Kasım 2024’te emekli olan Acar, Mart 2025’te verdiği ifadede aylık gelirinin yaklaşık 3 milyon lira olduğunu savundu. Bu geliri emekli maaşı, kira, faiz, borsa ve kripto para yatırımları ile yurt dışına verdiği danışmanlık hizmetlerinden elde ettiğini öne sürdü.

Acar, Mercedes marka aracını ve çok sayıda taşınmazını ne zaman, hangi bedelle aldığını hatırlamadığını söyledi. Bankadaki iki kiralık kasasında ne bulunduğunu da net olarak hatırlayamadığını belirtti.

DAHA ÖNCE TAHLİYE KARARI BOZULMUŞTU

Acar hakkında daha önce de tahliye kararı verilmişti. Ancak savcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, tahliye kararını kaldırarak yakalama emri çıkarmıştı. Aksaray’da yakalanan Acar yeniden cezaevine gönderilmişti.