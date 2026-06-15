Son Dakika | Bakan Çiftçi: Yılbaşına kadar tüm sokak köpekleri toplatılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER), dün görüşme gerçekleştirdi. Çiftçi'nin bu görüşmede, "Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım” dediği öğrenildi.

Görüşmede sokak hayvanlarına ilişkin çalışmalar ele alındı. Çiftçi’nin, sokaklardaki sahipsiz hayvanların yüzde 89’unun toplandığını aktardığı belirtildi.

İktidar medyasından TGRT'nin haberine göre; Bakan Çiftçi, 51 il özel idaresi ve toplamda 61 ilde toplama işlemlerinin büyük oranda tamamlandığını aktardı.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Çiftçi’nin görüşmede, bazı CHP’li büyükşehir ve il belediyelerinin yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda süreci zorlaştırdığını söylediği kaydedildi. Bu belediyelerin adeta "ayak direttiğini" ve “umursamaz” davrandığını ifade ettiği aktarıldı.

Bakanlığın konuya "merhamet, huzur ve güvenlik" dengesiyle yaklaştığı belirten Çiftçi, geri adım atılmayacağı ve çözümün ise kesin olarak barınaklar olduğu söyledi.

“YÜZDE YÜZ OLACAK”

Çiftçi’nin, toplama oranının kısa süre içinde yüzde yüze ulaşacağını söylediği belirtildi. Çiftçi belediyelerin yasal olarak sahipsiz hayvanları toplamakla yükümlü olduğu, yapmayan belediyelere de uyarı yapılacağı ifade etti.

ÇİFTÇİ’DEN GÜSODER İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

GÜSODER ile görüşen Çiftçi, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu ve kamu düzenini korurken; sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili meselelerin de kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ele alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Milletimizin beklentilerini esas alan, ortak akıl ve istişare kültürüyle yürütülen her türlü katkıyı kıymetli görüyoruz. Nazik ziyaretleri ve değerli görüşleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

GÜSODER KATLİAM YASASI SAVUNUCUSUYDU

GÜSODER, kamuoyunda katliam yasası olarak bilinen sokak hayvanlarının toplatılıp 'iğne ile öldürülmesini' savunduğu görüşleri ile biliyor.

GÜSODER, sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalı yasa sürecinde en çok adı geçen yapılardan biri oldu.

Dernek, sahipsiz köpeklerin sokaklardan toplanmasını, kamusal alanlarda beslenmelerinin engellenmesini ve hayvanların “güvenli alanlara” alınmasını savunan açıklamalarıyla biliniyor.