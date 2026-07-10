Son Dakika │ Aziz İhsan Aktaş davasında 3 CHP'li belediye başkanının tahliye talebi reddedildi
Son dakika... Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu yargılanan CHP'li belediye başkanları Utku Caner Çaykara, Rıza Akpolat ve Oya Tekin dahil 7 kişinin tutukluluğuna devam kararı verildi.
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Aziz İhsan Aktaş davasının karar celsesinde son tutukluluk incelemesi yapıldı. Savcılık, tutuklu 3 belediye başkanı toplam 7 kişinin tutukluluğuna devam kararı verilmesini talep etmişti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın talebi doğrultusunda kararı verdi. Aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu 7 ismin tutukluluğuna devam kararı verildi.
AVCILAR, BEŞİKTAŞ VE SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLU YARGILANMAYA DEVAM EDECEK
Dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Avukat ve Oya Tekin’in eşi Celal Tekin tutuklu bulunuyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi