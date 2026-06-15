Son Dakika | Ankara'da özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi! Biber gazı sıkıldı

Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenlerin Ankara’daki eylemi bugün de sürdü. Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında bir araya gelen öğretmenler, saat 14.00’te Kurtuluş Parkı’nda basın açıklaması yapmak istedi. Polis, basın açıklamasına izin vermedi. Öğretmenlere müdahalede bulunuldu. Öğretmenlere biber gazı sıkıldı.

Ancak polis, il dışından Ankara’ya gelen öğretmenlerin kaldığı Kızılay Enerji Otel’in çevresini ablukaya aldı. Otelde bulunan öğretmenlerin parka yürümesine izin verilmedi.

Kurtuluş Parkı’nda bulunan yaklaşık 10 kişilik gruba da basın açıklaması yapamayacakları bildirildi. Öğretmenler ile polis arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

DÜN NELER YAŞANDI?

Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenler, dün Ankara’da bir araya gelmişti. Öğretmenler, atama mağduriyetlerinin giderilmesi ve özel sektör öğretmenleri için taban maaş düzenlemesinin hayata geçirilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

Buradan TBMM Çankaya Kapısı’na yürümek isteyen öğretmenler, Güvenpark’ta polis engeliyle karşılaştı. Polisin müdahalesi sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali’nin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Dünkü eyleme öğretmenlerin aileleri de katılmıştı. Öğretmenlerden birinin annesi olan Nuray Topuz'a yönelik müdahale yürek yaralamış, müdahale biçimi tepki çekmişti. Anne Nuray Topuz, "Yusuf Tekin duysun artık, yeter. Bunca insanın hakkını neden böyle gasp ediyorlar" diye sordu. Diğer anneler de polisin kendilerini ve öğretmenleri yerlerde sürüklediğini belirterek, "Anne olarak biz bunu hak etmedik. Bu reva mı bize?" diyerek isyan etmişti.

Müdahalenin ardından öğretmenler eylemlerini Sakarya Caddesi’nde sürdürdü. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy, “Öğretmen Sendikası, muhattaplar karşımıza geçene kadar Ankara’yı terk etmiyor! Müzakere konusu burada bitmiştir!” dedi.

Gözaltına alınan öğretmenlerin akşam saatlerinde serbest bırakıldığı bildirildi. Öğretmenler ise talepleri karşılanana kadar Ankara’dan ayrılmayacaklarını duyurdu.

ÖĞRETMENLER NE İSTİYOR?

Öğretmenler, atama mağduriyetlerinin giderilmesini ve özel sektör öğretmenleri için taban maaş düzenlemesinin hayata geçirilmesini istiyor.

Öğretmenler dün de Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürümek istemiş, polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. Müdahalenin ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy, “Öğretmen Sendikası, muhattaplar karşımıza geçene kadar Ankara’yı terk etmiyor! Müzakere konusu burada bitmiştir!” demişti.