Son Dakika | AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Gazeteci Fatih Portakal, Avukat Feyza Altun, Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve Spiker Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANDI

Haluk Levent'in deprem bağışlarını kişisel harcama ve bahiste kullandığı iddiasoının ardından AHBAP Derneği’ne yönelik operasyon 12 Temmuz 2026’da soruşturma başlatıldı. Derneğin kurucusu Haluk Levent ile dernek çalışanları ve bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler gözaltına alındı. İlk operasyonda adliyeye sevk edilen 25 kişiden Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14’ü tutuklandı. Diğer 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da yeni operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan kişilerden dördü tutuklandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 18’e yükseldi. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.

Son olarak BaBaLa TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu dokuz kişi, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında tutuklandı. Son kararlarla soruşturmadaki tutuklu sayısı 27’ye çıktı.