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Halk TV Türkiye Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile aynı cezaevine konuldu

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile aynı cezaevine konuldu

AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile aynı cezaevine konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile aynı cezaevine konuldu - Resim : 1

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İstanbul'da tutuklanan Uğur, bugün saat 16.00 sıralarında minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Uğur, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

HALUK LEVENT İLE AYNI CEZAEVİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent de geçen hafta perşembe günü Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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