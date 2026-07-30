Son Dakika | 70 yıllık CHP'li Önder Sav istifa etti!

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, mutlak butlan kararının ardından göreve gelen yönetimi sert sözlerle eleştirdi. Sav, eşi, çocukları ve damadıyla birlikte CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Sav, “CHP hukuksuzluğun, adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur” dedi.

Sav, "Tabii şimdi partinin, binanın ve amblemin sahibi görünenler kiracı durumundadırlar. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem onların belki bir süre daha kullanacağı bir alet durumunda olacaktır. Ama gerçekler su yüzüne çıktıkça bu binada oturanlar da kendilerini ciddi bir biçimde sorgular duruma geleceklerdir." dedi.

Sav, eski Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe'nin de CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sav, istifasını Çevikçe'nin bizzat duyurmasını kendisinden istediğini belirtti.

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Milletvekilliğini bıraktığı 2011 yılından bu yana ilk kez TBMM’deki kürsüye çıktığını belirten Sav, “16 yıl sonra ilk kez bu kürsüde, milletvekilliğini bıraktığım 2011'den bu yana 15 yıldır ilk kez bu kürsüde sizlerle beraber oluyorum. Hem mutluluğu hem heyecanı içindeyim” dedi.

Sav, 21 Mayıs 2026 tarihinde Ankara 36. İdare Mahkemesinin verdiği “mutlak butlan” kararının CHP’de büyük bir krize neden olduğunu söyledi.

Sav, “21 Mayıs 2026 tarihinde Ankara 36. İdare Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararı, maalesef mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyice karıştırdı. Hukuk, hukuksuzluğun egemen olduğu, hukukun üstünlüğünün çiğnendiği bir dönemi yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"PM VE MYK DÜŞTÜ"

CHP Parti Meclisinde yaşanan istifalara değinen Sav, 57 üyesi kalan kurulun 27 üyesinin 11 Haziran’da istifa ettiğini söyledi. Sav, geriye kalan üye sayısının 30’a düştüğünü ve tüzüğe göre Parti Meclisinin hukuken sona erdiğini belirtti.

Sav, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 23. maddesinin 3. bendine göre Parti Meclisi düşmüş oluyor. Parti Meclisi düşünce, o Parti Meclisinin içinden çıkmış olan Merkez Yönetim Kurulu da düşmüş oluyor. Hiç bunlara aldırış edilmeden "5 kişi de kalsa göreve devam ederiz" anlayışıyla, mevcut Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu sanki hukuki geçerliliğini taşıyormuş gibi görev yapmaya devam etti.”

Tüzüğe göre 45 gün içinde kurultay yapılması gerektiğini belirten Sav, bu sürede kurultayın toplanmadığını söyledi. 5 Kasım 2023 tarihli kurultay delegelerinin yarısından fazlasının olağanüstü kurultay talep ettiğini aktaran Sav, mevcut yönetimin bu talebi ihtiyati tedbir kararını gerekçe göstererek reddettiğini belirtti.

"HİÇBİR CİDDİ HUKUKÇU KARAR YERİNDEDİR DİYEMEDİ"

Sav, 32 anayasa hukukçusunun mutlak butlan kararını hukuka aykırı ve geçersiz olarak değerlendirdiğini hatırlattı.

“Böyle bir dönemde 32 tane çok değerli, Türkiye'nin güzide anayasa hukukçusu; mutlak butlan kararının hukuka aykırı olduğunu, yetkisiz mahkeme tarafından verildiğini, geçersiz olduğunu belirtmelerine karşın mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hiç aldırış etmedi. Türkiye'de hiçbir ciddi hukukçu "mutlak butlan kararı yerindedir" diyememiştir” diyen Sav, mahkeme kararının ana muhalefet partisinin içişlerine müdahale ettiğini savundu.

Sav, kararın parti içi hukuku zedelediğini ve üyelerin tercihlerini yok saydığını belirterek, buna rağmen mevcut yönetimin görevine devam ettiğini söyledi.

"CHP'DE İSTİFALAR YÜZBİNLERİ GEÇTİ"

Parti üyelerinin mevcut yönetimi içine sindiremediğini öne süren Sav, CHP’den istifa edenlerin sayısının yüz binleri geçtiğini ifade etti.

Sav, “Bu arada Cumhuriyet Halk Partili üyelerinin istifaları yüz binleri geçmiş. Bilmiyorum şimdiki aşama nereye geldi. En son 600-700 binlerdeydi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki rakam ama bunun giderek de artacağı görülüyor” dedi.

Parti yöneticilerinin halkın karşısına korumasız çıkamadığını savunan Sav, önceden haber verilen bir esnaf ziyaretinin davul ve zurnayla gerçekleştirildiğini söyledi.

"ANCAK ÇIĞIRTKANLARLA DIŞARI ÇIKABİLİYORLAR" ELEŞTİRİSİ

Sav, “Partinin bugünkü yöneticileri halkın içine çıkamaz, cenaze törenlerine bile yoğun korumayla gidebilen duruma girmişlerdir. Maalesef önceden haberli bir esnaf ziyaretinde bile, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşadığımız 'münadi' adıyla anılan çığırtkanları yola koyarak, davul zurna eşliğinde bu ziyareti gerçekleştirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Sav, İstanbul’da düzenlenen bir üye katılım törenine ilişkin de “İşin acı tarafı; İstanbul'da bir üye katılım töreninde temin edilmiş, parayla alınmış figüranların üyelikleri ve katılımları sağlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir” dedi.

"CHP ATATÜRK DEVRİMLERİNİ ASKIYA ALDI"

CHP’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunan Sav, Atatürk ilke ve devrimlerinin askıya alındığını söyledi.

Sav, “Maalesef özetle söylemek gerekirse, Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş felsefesinden uzaklaşmış; Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik, hukuk devleti ilkelerinden ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır” dedi.

“Hak, hukuk, adalet” söylemlerinin unutulduğunu belirten Sav, “Cumhuriyet Halk Partisi hukuksuzluğun, adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1931 yılındaki CHP Kurultayında yaptığı konuşmaya da değinen Sav, Atatürk’ün şu sözlerini aktardı:

“Partide herhangi bir yanlışlık, herhangi bir usulsüzlük gördüğünüz zaman eleştirilerinizi yapacaksınız, karşı koyacaksınız. Eleştirmemek, karşı koymamak, görmemenin mahzuru faydasından çoktur.”

Sav, mevcut CHP’nin Atatürk’ün 1923 yılında kurduğu parti olmaktan çıktığını savundu.

“CHP artık Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında kurduğu, gönlümüzdeki parti değildir” diyen Sav, parti içinde kalarak hukuksuzluklarla mücadele etmek isteyen üyelerin çabalarına saygı duyduğunu belirtti.

Sav, “Bu duruma düşürülen CHP'de üyeliğini sürdürerek haksızlık ve hukuksuzluklarla mücadele etmeye kararlı arkadaşlarımızın çabalarına haksızlık etmek istemem. Ayrıca, "CHP dedelerimizin, babalarımızın partisidir; ayrılamam." duygusuyla hareket eden değerli üyelerin tutumunu da anlayışla karşılıyor, mücadelelerinde başarılar diliyorum” dedi.

CHP'DE GEÇEN 70 YILINI ANLATTI

Siyasi yaşamına 1956 yılında CHP Gençlik Kollarında başladığını hatırlatan Sav, parti içinde üstlendiği görevleri sıraladı.

Sav, “Geride bıraktığım CHP ile yoğrulmuş 70 yıl gözümün önünden geçiyor. 1956 yılında Gençlik Kollarında başlayan siyasi yaşamım; Gençlik Kolları Genel Merkez yöneticiliği, İsmet Paşa döneminde Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği, 1973 yılında başlayan ve aralıklı olarak süren beş dönem milletvekilliği, 1974 yılında Çalışma Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekilliği ve CHP tarihinin en uzun süreli Genel Sekreterliği görevleriyle devam etti” diye konuştu.

Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği başkanlığı görevlerinde de bulunduğunu belirten Sav, CHP’nin kendisi için bir aile yuvası olduğunu söyledi.

Sav, “Her CHP'li gibi CHP benim de vazgeçilmez aile yuvam oldu. Ancak bugün CHP, mahkeme kararıyla görevlendirilmiş bir kadronun elinde hukuksuzlukların pençesine düşmüş durumdadır” dedi.

"GÖZ YUMMAK BANA YAKIŞMAZ"

Partide 66 yıllık bir hukukçu olarak hukuksuzluklara göz yumamayacağını belirten Sav, üyeliğini sürdürmesinin mevcut uygulamalara onay vermek anlamına geleceğini söyledi.

Sav, şunları kaydetti:

“Hukukun üstünlüğüne aykırı, parti içi demokrasiden kopmuş, "astığı astık, kestiği kestik" anlayışıyla yönetilen CHP'deki hukuksuzluklara, partide emeği geçen 66 yıllık bir hukukçu olarak göz yummak bana yakışmaz.

Parti üyeliğimi sürdürüp yasa ve tüzüğe aykırı işlem ve kararlara sessiz kalmayı kendime yakıştıramam. Üye olarak kaldığım her gün, usulsüzlük ve hukuksuzluğa onay vermek anlamına gelir. Bunu benden kimse beklemesin. Eğri oturup doğru konuşalım.”

Sav, mevcut parti yönetimini sert sözlerle eleştirerek, “Bugünkü yöneticilerin yönetimindeki parti, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve Kuvâ-yı Milliye'nin devamı olarak 103 yıl önce kurulmuş CHP değildir. Maalesef genleriyle oynanmış, başkalaştırılmış bir partidir” ifadelerini kullandı.

"KİRACILAR ELBETTE UYGUN BİR ZAMANDA O BİNAYI TAHLİYE EDECEKTİR"

Sav, “Binayı ve parti amblemini haksız olarak kullanan kiracılar, elbette uygun ve yakın bir zamanda o binayı tahliye edeceklerdir” dedi.

Birkaç gün önce CHP’den istifa eden, geçmişte senatörlük ve milletvekilliği yapmış 281 kişinin gerekçelerine katıldığını belirten Sav, ailesiyle birlikte partiden ayrıldığını açıkladı.

Sav, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

“Açıkladığım nedenlerle; eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte, derin üzüntü ve tarifsiz bir acı içinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tarif edip kurduğu rejimin ve devrimlerin sahipliğini yapan, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik hukuk devleti ilkelerine bağlı gerçek CHP'de yeniden buluşmak ümidiyle...”