Son Dakika | 15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü yakalandı
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu helikopter pilotunu 10 yıl sonra yakaladı.
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde görev aldığı belirtilen eski yüzbaşı B.K’nin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde yer aldığı belirtilen B.K’nin Afyonkarahisar’da yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, helikopter pilotu olan ihraç yüzbaşı B.K, yaklaşık 10 yıldır Kırmızı Bülten’le aranıyordu.
FETÖ mensubu B.K’nin, darbe girişimi gecesi Muğla’nın Marmaris ilçesinde Erdoğan’ın kaldığı otele yönelik operasyonda görev yapan özel kuvvetler timinde yer aldığı belirtildi.
Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Afyonkarahisar ve Eskişehir emniyet müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu yeri belirlenen B.K, Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, FETÖ’ye ve örgütün yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı'nın aşağıdaki açıklaması şöyle:
15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu;
FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafında 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde,
Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve Kırmızı Bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. isimli şahıs Afyonkarahisar TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.
Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.