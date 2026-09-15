Siyasette fırtına kopacak! İYİ Parti'den 'Satılık bahçeli villa' videosu

İmralı Süreci'nde Öcalan'ın ada içerisinde bir yerleşkeye taşınacağı iddiası üzerine İYİ Parti'den MHP Lideri Bahçeli'yi hedef alan çok sert bir video geldi. 'Satılık bahçeli villa' isimli videoya MHP'den de sert yanıt geldi.

PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'ndeki tartışmaların en sıcak başlığı olan 'Öcalan'a ev' iddiası siyasette tartışma yarattı. Öcalan için iki katlı bir ev inşa edildiği iddia edilse de 'yerleşkenin' cezaevi içinde, sürecin yönetilmesi için inşa edilen bir yapı olduğu aktarıldı. Öcalan için bu iki katlı yapının 'ev' olacağı iddiaları üzerine de İYİ Parti'den siyasette fırtınaları koparacak bir video geldi.

İYİ Parti'nin resmi hesabından, "Satılık Bahçeli Villa: Deniz manzaralı, 250 metrekare kapalı alan, 500 metrekare bahçeli..." başlığı ile paylaşılan videoda şunlar söylendi:

"Satılık bahçeli villa.

Hayalinizdeki villaya sahip olmak için aranan şartlar:

İdam cezasına çarptırılmış olmak,

Bir terör örgütünün kurucusu olmak,

50.000 vatan evladının katili olmak.

Kefiller:

Malum."

MHP'DEN 3 FOTOĞRAFLA ÇOK SERT YANIT

Sosyal medyada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 'kelime oyunu' ile hedef aldığı şeklinde yorumlanan videoya da MHP'den ilk tepki geldi. MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, sert bir yanıt verdi.

Özkan, İmralı Süreci'nin başında İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ile arasında urgan polemiği yaşanan Bahçeli'nin 'Dilsiz uşak' üzerine konmuş ip ile verdiği pozu paylaştı. Özkan ayrıca, 23 Nisan 2025'teki TBMM resepsiyonunda Dervişoğlu'nun DEM Partili siyasetçilerle yaptığı sohbetten bir kare ve İYİ Parti liderinin Bahçeli ile tokalaştığı bir anı paylaştı.

Özkan, paylaştığı fotoğrafların altına da çok sert bir yanıt ekledi. Özkan şunları ifade etti:

"Şerefini tarlalarda pazarlığa çıkaranlar "Önce ülkem ve milletim" anlayışını kavrayamazlar. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri bir bir gerçekleşirken kimlerin oyunu bozuluyor İYİ analiz etmek gerekiyor. Terörlü Türkiye'nin; Kirli ittifaklarını, kahvaltı masalarını ve şehit yakınlarına küfür edenlerini milletimiz unutmamıştır. Ne hikmetse Terörsüz Türkiye'nin karşıtları yine aynı garp bülbülleri, siyonist emel sahipleridir. Satılık arıyorsanız aynaya ve paramparça olmuş yerinde duramayan(!) vekillerinize bakabilirsiniz."