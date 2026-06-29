Saray danışmanı bu kez de İstanbul Barosu'nu hedef aldı: Milletin sabrını zorlayan provokatif girişimler...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın hedefinde bu kez de 'LGBTİ+ hakları insan haklarıdır' pankartı asan İstanbul Barosu var. Söz konusu pankart ile Türk aile yapısının hedef alındığını savunan Saral, "Milletin sabrını zorlayan bu tür provokatif girişimlere karşı sessiz kalınmamalıdır" dedi.

OKTAY SARAL İSTANBUL BAROSU'NU HEDEF ALDI

İstanbul Barosu'nun Taksim'deki binasına Onur Haftası dolayısıyla 'LGBTİ+ hakları insan haklarıdır' pankartı asıldı.

Pankarta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan Oktay Saral tepki gösterdi.

"MİLLETİN SABRINI ZORLAYAN BU TÜR PROVOKATİF GİRİŞİMLERE KARŞI SESSİZ KALINMAMALIDIR"

İstanbul Barosu'nun ahlaki yozlaşma ile bilindiğini öne süren Saral, sosyal medya hesabından baroya yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun temsilcisi olması gereken bir kurumun, ideolojik propagandanın taşıyıcısı hâline gelmesi düştükleri acınası durumun göstergesidir. Ahlaki yozlaşmayla bilinen İstanbul Barosu’nun attığı bu adım, milletin ortak vicdanını yaralamış; hukuk kurumlarının tarafsızlığına gölge düşürmüştür.

Baroların görevi, belirli ideolojik akımların sözcülüğünü yapmak değil; hukuku, adaleti ve milletin hakkını savunmaktır. Toplumun değerlerini yok sayan bu anlayış, hukuki sorumluluktan uzak, aşağılık bir ideolojik tercihin ürünüdür. Türkiye’nin aile yapısını, toplumsal huzurunu ve ortak değerlerini hedef alan hiçbir dayatma, hangi kisve altında olursa olsun meşruiyet kazanamaz.

Milletin sabrını zorlayan bu tür provokatif girişimlere karşı sessiz kalınmamalıdır. Artık vakit, milletimizin hassasiyetlerini esas alan güçlü ve kararlı yasal düzenlemelerle bu tartışmaları ülke gündeminden tamamen çıkarmanın vaktidir. Türkiye’nin gündemi ideolojik dayatmalar değil; güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü devlettir!"