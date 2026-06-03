Oktay Saral’dan Kanye West konserine tepki: Sıradan bir müzik organizasyonu olarak görülemez

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West’in İstanbul’da verdiği konsere ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Konseri yalnızca bir eğlence organizasyonu olarak değerlendirmediğini belirten Saral, etkinlikte kullanılan bazı söylem ve sembollerin Türkiye’nin inanç ve medeniyet değerleriyle bağdaşmadığını öne sürdü.

Saral, paylaşımında, “İstanbul’da sahnelenen Kanye West konseri, sıradan bir müzik organizasyonu olarak kabul edilemez. 118 bin genç, para vererek inancımıza ve medeniyet değerlerimize aykırı söylem ve sembollerin sergilendiği bir gösterinin parçası hâline getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da sahnelenen Kanye West konseri, sıradan bir müzik organizasyonu olarak kabul edilemez.



118 bin genç, para vererek inancımıza ve medeniyet değerlerimize aykırı söylem ve sembollerin sergilendiği bir gösterinin parçası hâline getirilmiştir. “I am a God” sözlerinin on binlerce kişi tarafından coşkuyla tekrar edilmesi üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir tablodur.



Üstelik okültizm ve karanlık sembollerle anılan Michèle Lamy’nin de bu organizasyonun etrafında yer alması, meselenin yalnızca müzik ve eğlence olmadığını göstermektedir.



Daha da düşündürücü olan ise, muhafazakâr kesimin de bu kültürel kuşatmanın bir parçası hâline gelmiş olmasıdır. Sahne ışıkları altında gençliğimize dayatılan bu yabancılaşmaya kimsenin itiraz etmemesi vahimdir.



Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, milletimizin manevi ve kültürel hassasiyetlerini ilgilendiren bu tür organizasyonlarda çok daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu milletin evlatları; küresel kültür endüstrisinin yönlendirmelerine değil, kendi medeniyet değerlerine sahip çıkmalıdır.