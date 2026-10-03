Şamil Tayyar'dan fon skandalında MOSSAD ve ABD iddiasına olay yanıt: Milletin aklıyla dalga geçmeyin

Fon soruşturmasında AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın 2.2 milyar TL vurgun yaptığının ortaya çıkmasının ardından tartışmalar sürüyor. Fon skandalının üzerini örtmeye çalışan AKP'lilerin tuhaf açıklamaları sık sık gündem oluyor. AKP'li Şamil Tayyar, fon skandalına ilişkin ortaya atılan "MOSSAD" ve "ABD" iddialarına tepki gösterdi.

Fon skandalı soruşturması sürerken Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Yusuf Emre Akgündüz’ün babası Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, fon krizinin arkasında İsrail istihbarat örgütü MOSSAD ile ABD’nin bulunduğunu öne sürdü. Akgündüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iddiasını "ulaşabildiğim bilgilere göre" ifadesiyle aktararak Cumhurbaşkanı ve devlet yöneticilerinin dikkatli olması gerektiğini savundu. Akgündüz ayrıca yaşananların hedefinin Cumhurbaşkanı ve Türkiye olduğunu ileri sürdü.

AKP'li Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, fon krizinin yabancı istihbarat örgütleri veya dış güçler üzerinden açıklanmasına tepki gösterdi. Tayyar, "Bunları geçin, milletin aklıyla dalga geçmeyin" dedi.

Şamil Tayyar'ın açıklaması şöyle:

"Fon krizinin arkasında ABD varmış, İsrail varmış. Hükümete darbe planıymış. Hanımefendinin 2.17 milyar liralık işlemden haberi yokmuş. Falan filan. Bunları geçin, milletin aklıyla dalga geçmeyin. Birileri finansal iktidarları için AK Parti ve devleti zehirledi.

Cumhurbaşkanımız partiyi ve devleti bu öldürücü zehirden temizlemeye, tedaviye çalışıyor. Aksi, örtbas etmektir. Meselenin kısa özeti budur."