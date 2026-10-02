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AKP içinden fon vurgunu itirafı: Bizim çocuklardı

Fon skandalına yönelik soruşturma sürerken eski AKP milletvekili Şamil Tayyar’dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Tayyar, “Her şey gözümüzün önünde oldu, vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı. Yerli ve milliydiler" dedi.

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AKP içinden fon vurgunu itirafı: Bizim çocuklardı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda “fon skandalı” olarak bilinen soruşturma devam ederken eski AKP milletvekili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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“BİZİM ÇOCUKLARDI”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar, “Her şey gözümüzün önünde oldu, vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı. Sözüm ona finans dehasıydılar, yerli ve milliydiler.” ifadelerini kullandı.

Tayyar’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Fon vurgunu, AK Parti’ye bir seçim operasyonu muydu?
Plan erken mi bozuldu?

Birkaç gündür bu tarz yorumlara veya sorulara rastlıyorum.

Bir defa, her başa gelen musibeti komplo teorisiyle izah etme kolaycılığından vazgeçmek gerekir.

Her şey gözümüzün önünde oldu, vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı.

Sözüm ona finans dehasıydılar, yerli ve milliydiler.

Güçlüydüler.

Dokunulmazlardı.

Yağma coşkusuyla kendi finansal iktidarlarını kuruyorlardı.

Recep Tayyip Erdoğan veya AK Parti, gözyaşlarıyla seccadelerini ıslatanlar, hesapsız dava adamları umurlarında değildi.

Yozlaşa yozlaşa, göz göre göre, zehirli sarmaşık gibi mahalleyi kuşattılar.

Oyunu bozan Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Mehmet Şimşek ve Akın Gürlek bakanlarımız sahaya indi.

Mahalledeki bu çürük yapıları yıkıp dönüştürmenin kapısını araladı.

İnşallah, devamı gelir.

Ha, bu arada, buna sevinenler, tepinenler olmadı mı?

Olur tabii, sendelersen bir tekme de onlar vurur.

Ama kimse bu yozlaşmayı gizemli senaryolarla masumlaştırmaya kalkışmasın.”

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şamil Tayyar AKP Fon Skandalı
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